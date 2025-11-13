Langreo aprueba por unanimidad el crédito para reponer la ayuda a quince mujeres víctimas de violencia de género (perdida al solicitarse fuera de plazo)

No hubo debate. Todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Langreo (IU, PSOE, PP, Vox y los concejales socialistas no adscritos), votaron a favor de la modificación de crédito necesaria para que el Consistorio pueda abonar la ayuda regional a quince mujeres víctimas de violencia de género que se perdió por un error administrativo por parte de empleados municipales que presentaron la solicitud para esa ayuda fuera de plazo. Cada una de esas quince beneficiarias debía recibir una aportación de 3.000 euros por parte del Principado (45.000 euros en total), dinero que ahora abonará el Ayuntamiento por decisión unánime de todos los partidos en el pleno ordinario celebrado este jueves 13 de noviembre.

La pérdida de esa ayuda regional había generado tensión en los últimos días entre el equipo de gobierno de IU y el PSOE, su "socio prioritario". Ese desencuentro quedó zanjado en el Pleno, al menos de cara a la galería. Hasta los dos ediles de VOX votaron a favor de la propuesta de IU. "Han encontrado la forma de solucionar un problema y nos alegramos", subrayó el concejal Daniel Martínez Buelga, concejal de la formación liderada por Santiago Abascal. Eso sí, no quiso dejar la oportunidad de lanzar una pulla al grupo socialista, "que ha demostrado que no tiene principios ni dignidad". Fue el PSOE quien hizo público que se había perdido esa ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género.

Desde el PP, su portavoz, María Antonia García, celebró que con la votación "salvamos la dignidad y la supervivencia de las mujeres". Para ella "eso es lo verdaderamente importante".

Desde el equipo de gobierno se había criticado duramente que el PSOE hiciese público ese error administrativo. Les acusaron de actuar de mala fe para obtener rédito político de una situación que comprometía a las víctimas de violencia de género. En el Pleno municipal esos reproches se silenciaron y no fueron a más.

Gasto municipal

El único debate enfrentó a socialistas y no adscritos. Los primeros volvieron a acusar a los segundos de transfuguismo y de incrementar el gasto municipal al cobrar su asistencia a plenos y comisiones. Los no adscritos respondieron que ellos cumplían la legalidad, algo que también subrayaron la portavoz del PP y la concejala de Hacienda, Marina Casero. Fue lo único que animó, en los minutos de descuento, un Pleno en el que se aprobaron varias modificaciones de crédito y se cumplió con el orden del día establecido en apenas una hora.