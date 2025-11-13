El reestreno del puente "latente" de Lena: se abre a la circulación un paso elevado de la Pola que estuvo cerrado un cuarto de siglo

Se construyó casi con una finalidad ornamental hace más de dos décadas. Y desde entonces, apenas algunos vecinos lo usaban a pie, ya que no podían circular vehículos. "En su día parece ser que se hizo porque se preveía un crecimiento del barrio de La Llera, pero la realidad es que no se ha usado en 25 años", explican desde el Ayuntamiento de Lena. Se trata del puente de la Llera, que ahora, tras casi un cuarto de siglo, ya puede ser transitado por coches y vecinos. El gobierno local lenense ha invertido unos 120.000 euros en su arreglo y este jueves daba luz verde al paso del tráfico.

La Alcaldesa de Lena, Gemma Álvarez, el vicealcalde, Roberto Campomanes, y el ingeniero municipal, Carlos Paulín, visitaron la zona. "La finalización de estas obras de mejora y rehabilitación del puente La Llera permitirá su apertura al tráfico rodado y peatonal después de permanecer cerrado al público durante más de dos décadas", señalaron desde el gobierno local, para agregar que "esta actuación garantiza la plena funcionalidad del puente y mejora la accesibilidad para los vecinos que residen en la margen derecha del río, quienes ahora pueden circular con sus vehículos".

La conexión del puente de La Llera con la zona residencial. / LNE

Proyecto

Estos trabajos vienen derivados de una obra anterior. Tras el arreglo por parte del Principado de la entrada Norte de Pola de Lena, a finales del pasado año, se puso sobre la mesa la posibilidad de recuperar, o más bien activar, este paso. Su conexión a la nueva rotonda construida lo hacía funcional por primera vez en sus 25 años de vida, y por ello, se inició un plan que acaba de terminar.

"El proyecto se dividió en dos fases: la primera consistió en la mejora integral y saneamiento del puente, inactivo desde su inauguración hace unos 25 años", explicó la Alcaldesa, para agregar que "se realizó un estudio técnico que confirmó la seguridad de la estructura para el paso de vehículos". Por otra parte, la segunda fase se centró en la construcción de un vial para conectar ambas márgenes del río y facilitar el acceso directo a las viviendas.

Espacio

Además de la rehabilitación del puente y el vial, la administración local aprovechó la actuación para crear un nuevo espacio de uso público y esparcimiento para todos los vecinos, con la instalación de nuevo mobiliario urbano. El Ayuntamiento invirtió aproximadamente 120.000 euros en las distintas fases de mejora. De esta cantidad, alrededor del 90 por ciento fue cubierto mediante subvenciones del programa Leader de diversas anualidades.

El equipo de gobierno apuntó que "era una reliquia sin uso que teníamos desde el año 2000, más o menos. Después de determinar que seguía siendo seguro, realizamos la inversión necesaria para que finalmente tuviera el uso que siempre debió tener".