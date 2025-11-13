La respuesta al aumento de nacimientos en el área sanitaria del Nalón: Salud reforzará la plantilla de matronas

La consejera de Salud, Conchita Saavedra, aseguró que la plantilla de matronas del área sanitaria de la comarca del Nalón (VIII) será reforzada. Aunque actualmente está “cubierta” tanto en Atención Primaria como en el centro hospitalario, el aumento de la presión asistencial hace que se “esté trabajando en una adecuación" en el valle pero también en toda Asturias.

En el Hospital Valle del Nalón, resaltó la Consejera, se produjo un incremento del número de nacimientos del 11% entre enero y septiembre de este año, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, “pasando de 264 a 282”. A esta cifra hay que sumarle los siete partos derivados al Hospital Álvarez-Buylla de Mieres debido a las obras en las instalaciones, lo que elevó el aumento al 15%. Estos datos, unidos el programa de cribado de cáncer de cérvix, da como resultado “un incremento de la carga de trabajo”.

En la comarca del Nalón se va a incorporar otra profesional adicional con motivo de la apertura del nuevo centro de salud de Sotrondio, que dispone de un área de la Mujer con dos consultas y la jubilación después del verano de una de las matronas del hospital ha sido cubierta de “forma inmediata” mediante una interinidad. Saavedra, en su respuesta a una pregunta de la diputada del PP Pilar Fernández Pardo en la comisión de Salud del parlamento autonómico, indicó que “la cobertura actual permite garantizar la atención de las necesidades” aunque añadió que el Principado es “consciente de los retos que plantea el cambio de perfil”, con mujeres embarazadas “de mayor edad, con enfermedades crónicas y con embarazos múltiples”.

Enfermeras

En el valle del Nalón hay seis enfermeras especialistas en Ginecología y Obstretricia en el ámbito hospitalario y dos en Atención Primaria. De estas últimas una se ocupa de Langreo y la otra matrona de los otros cuatro concejos, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso.

Fernández Pardo denunció que el número de matronas tanto en el área sanitaria VIII como en Asturias es “insuficiente” y que se debería incrementar “no solo a nivel hospitalario sino también en Atención Primaria”. La diputada del PP destacó, en la comisión de Salud de la Junta General del Principado, la “importante labor” que desarrollan.