Los socialistas de Mieres rinden homenaje a Vital Álvarez-Buylla, una "institución" en el concejo y un hombre al que "no olvidaremos jamás"

La agrupación socialista de Mieres organizó este jueves en la Casa del Pueblo un homenaje en recuerdo de Vital Álvarez-Buylla, fallecido en 1984 y primer alcalde del concejo en la etapa democrática tras la dictadura. El acto contó con la asistencia del secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón; el secretario general de la agrupación, Alejandro Fernández; y Valentín Prieto, que fue concejal con Álvarez-Buylla.

Barbón destacó que Álvarez-Buylla, médico de profesión y que da nombre al hospital comarcal del Caudal, es una "institución" en Mieres y un hombre al que "no podemos olvidar jamás". "El dar nombre al hospital, a una calle o tener esa escultura que lo representa es una buena muestra del cariño" cosechado.

Barbón tiró de Historia para asegurar que "este año conmemoramos algo importante y es que el dictador se murió. Y hay gente que dice que ¿por qué conmemoramos la muerte del dictador? Hasta me atrevería a decir que lo festejamos. Tardó demasiado, en mi opinión. Un poco antes tampoco hubiera estado mal. Festejamos eso porque sabemos que la muerte del dictador supuso abrir la puerta de un tiempo nuevo a nuestro país, a la democracia, a la libertad".

También aludió a las elecciones municipales de 1979, "la primera experiencia de acceso al poder" de los socialistas, porque "hasta entonces teníamos la memoria histórica de lo que podíamos haber significado, de lo que podíamos haber sido.Y hay que reconocer a hombres como Vital que, en el mejor momento de su carrera profesional, reconocido por todos, conocido por el conjunto de la ciudadanía, arriesgó y se puso a disposición, y esto es lo importante, de un partido que le animó a dar el paso porque creía importante que él fuera la imagen representativa".

El líder de los socialistas asturianos señaló que "las ideas son muy importantes y son muy necesarias, pero necesitamos rostro que pongan cara a esas ideas. Porque las ideas en sí mismas no tienen cara, necesitan gente que transmita la anunciando". Barbón resaltó que Álvarez-Buylla era "una institución aquí" y "por eso ganamos bien en Mieres, el año 1979, pese a que las encuestas, que en aquel momento decían que quien iba a ganar en la mayor parte de las Cuencas era el Partido Comunista".

Señaló Barbón que "yo no conocí" a Álvarez-Buylla, pero "sí lo conozco a través de los ojos de mi maestro político, que es otro de los alcaldes del 79, que es Pablo García. Hacían muchos viajes juntos a Madrid. De hecho, decían que eran ahorrativos hasta el extremo de parar y comer un bocadillo si hacía falta, por no gastar y no pasar gastos al ayuntamiento. Cosas de este estilo que hoy pueden sorprender".

"Todo por hacer"

Indicó que en aquella época "estaba todo por hacer" porque "el franquismo había abandonado por completo, sobre todo en los últimos años, a los ayuntamientos. Todos los ayuntamientos estaban en situación de quiebra técnica". "Y Vital", destacó Barbón, "fue capaz, cohesionando un equipo, de liderar el que entonces era, y no lo podemos olvidar, el municipio más poblado de las cuencas mineras, con la capital de las cuencas mineras, si lo queréis ver en ese sentido. Porque así era Mieres, el municipio más poblado, el más representativo".

"Y un dato", añadió, "para mí no menor, que también traslada algo importante, Que era creyente. Ya sabéis que yo también lo soy. Con lo cual, me siento en casa. Digo esto porque ya sabéis que en numerosas ocasiones se pretende presentar al PSOE como un partido de sectarios. Lo bueno que tiene este partido, y el ejemplo de Don Vital es el mejor de ellos, es que este es el partido representativo de la pluralidad de la sociedad. Por eso escuchar al hijo, estar aquí su hija, su nuera, su nieta, estar con otros familiares, para nosotros es muy importante porque es una forma de deciros que no lo olvidamos, que no olvidamos a Vital".