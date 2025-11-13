XXX Memorial Silvino Argüelles: las grandes voces de la tonada se dan cita en Mieres

Mieres reúne este domingo 16 de noviembre, a las 13.00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta, a las diez mejores voces del año y al mejor gaitero acompañante del Memorial Silvino Argüelles. La canción asturiana brillará pues con luz propia en el escenario mierense con intérpretes de reconocida valía que dan lustre al género y un gaitero que acompaña divinamente a los cantadores.

Cartel

Los aficionados que asistan a lo que, sin duda, será un gran espectáculo, podrán escuchar a Alicia Villanueva, Lorena Corripio, Cristina Sánchez, Marina Carbajosa y Tatiana Suárez, en el apartado femenino, y a Sergio Menéndez, Isaac Sierra Longo, Álvaro Fernández Conde, Esteban Verdeja y Carlos Velasco, en la parcela masculina. Todos ellos grandes campeones de la asturianada y con una buena cosecha de premios en concursos. El elegido como mejor gaitero acompañante en esta edición ha sido Víctor Manuel Álvarez "Popi", a la sazón, secretario de la Asociación de Intérpretes de Canción Asturiana (AICA).

Marina Carbajosa- / A. C.

Aprovechando el evento, la organización entregará, a su vez, el galardón "Gaita Real" que este año ha recaído en Juan Alfonso Fernández García, que es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo y doctor en Historia y Ciencias de la Música. Es director del Museo de la Gaita de Gijón desde 1997 y responsable de la programación didáctica en el Museo del Pueblo de Asturias. Es, asimismo, especialista universitario en Educación de Adultos, gaitero, zanfonista y colaborador de diversos grupos de música tradicional y colectivos de investigación etnográfica.

Álvaro Fernández Conde. / A. C.

Dicho galardón fue concedido en años anteriores a Jorge Areces, Belén Arboleya, Narciso Fernández Arduengo, Alfonso Fernández e Iñaki Sánchez Santianes. Se espera la presencia de familiares del cantador de Santo Emiliano, así como la asistencia del alcalde de Mieres y otras autoridades e invitados. El acto será presentado por Alberto Cienfuegos "Michel", siendo el Ayuntamiento de Mieres y la Asociación cultural "Güeria San Xuan" los promotores y organizadores de este acto que recuerda la figura de un grande de la tonada: Silvino Argüelles.