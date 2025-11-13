XXX Memorial Silvino Argüelles: las grandes voces de la tonada se dan cita en Mieres
También se entregará el galardón "Gaita Real", que este año ha recaído en Juan Alfonso Fernández García
Alberto Cienfuegos
Mieres reúne este domingo 16 de noviembre, a las 13.00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta, a las diez mejores voces del año y al mejor gaitero acompañante del Memorial Silvino Argüelles. La canción asturiana brillará pues con luz propia en el escenario mierense con intérpretes de reconocida valía que dan lustre al género y un gaitero que acompaña divinamente a los cantadores.
Cartel
Los aficionados que asistan a lo que, sin duda, será un gran espectáculo, podrán escuchar a Alicia Villanueva, Lorena Corripio, Cristina Sánchez, Marina Carbajosa y Tatiana Suárez, en el apartado femenino, y a Sergio Menéndez, Isaac Sierra Longo, Álvaro Fernández Conde, Esteban Verdeja y Carlos Velasco, en la parcela masculina. Todos ellos grandes campeones de la asturianada y con una buena cosecha de premios en concursos. El elegido como mejor gaitero acompañante en esta edición ha sido Víctor Manuel Álvarez "Popi", a la sazón, secretario de la Asociación de Intérpretes de Canción Asturiana (AICA).
Aprovechando el evento, la organización entregará, a su vez, el galardón "Gaita Real" que este año ha recaído en Juan Alfonso Fernández García, que es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo y doctor en Historia y Ciencias de la Música. Es director del Museo de la Gaita de Gijón desde 1997 y responsable de la programación didáctica en el Museo del Pueblo de Asturias. Es, asimismo, especialista universitario en Educación de Adultos, gaitero, zanfonista y colaborador de diversos grupos de música tradicional y colectivos de investigación etnográfica.
Dicho galardón fue concedido en años anteriores a Jorge Areces, Belén Arboleya, Narciso Fernández Arduengo, Alfonso Fernández e Iñaki Sánchez Santianes. Se espera la presencia de familiares del cantador de Santo Emiliano, así como la asistencia del alcalde de Mieres y otras autoridades e invitados. El acto será presentado por Alberto Cienfuegos "Michel", siendo el Ayuntamiento de Mieres y la Asociación cultural "Güeria San Xuan" los promotores y organizadores de este acto que recuerda la figura de un grande de la tonada: Silvino Argüelles.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece una persona arrollada por un tren en Mieres, al cruzar las vías por 'un punto no autorizado
- El pueblo más bonito del otoño está en Asturias: un paisaje de cuento, envuelto por miles de hayas teñidas de amarillo y de rojo, y un hotel 'atiestrés
- Detenido en La Felguera por disparar al aire frente a la casa de su exmujer y amenazarla con quemarla dentro junto a su hijo
- Lleva guantes amarillos, capucha y ejecuta sus robos en menos de un minuto: se busca en Mieres al 'ladrón exprés' que ha asaltado dos veces el mismo bar en una semana
- Se buscan trabajadores por un año para el Ayuntamiento de Mieres: estos son los requisitos y las categorías profesionales de las 37 plazas que se ofertan
- Los remontes de Pajares no pasan las pruebas de carga por la ausencia de un electricista: 'El complejo abrirá en las máximas condiciones de seguridad', afirma el Principado
- De los Andes al parque natural de Redes, el periplo de un amigo de León XIV: 'Es una inspiración para muchos; un pontífice con cabeza y corazón
- Dos horas de tensión en Mieres por un escape de gas que obligó a confinar a doscientos escolares: 'Tenemos la explosión de la Villa muy reciente