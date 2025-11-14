Un conductor al que perseguía la policía destroza seis coches aparcados en Langreo
El piloto perdió el control del vehículo en pleno centro de La Felguera
Perdió el control de la furgoneta que la que circulaba a gran velocidad y perseguido por la Policía Local y en su huida destrozó seis coches que estaban aparcados. Ocurrió de madrugada, a la 1.30 horas, en la calle Norte, en pleno centro de La Felguera, en Langreo. El vehículo circulaba a gran velocidad por el entorno de la plaza de abastos y al llegar al final de la calle el conductor perdió el control e impactó violentamente con los coches que estaban aparcados a los dos lados de la calzada. Pese los destrozos, tanto en la furgoneta como en los vehículos estacionados, el conductor salió corriendo huyendo de los agentes de la Policía, que finalmente, según algunos testigos lograron darle alcance. Algunos vecinos apuntan a que en la furgoneta viajaban dos hombres.
La calle Norte, en el casco urbano de La Felguera, tiene en el tramo del accidente una sucesión de baches muy pronunciados. El asfalto está en muy malas condiciones y eso, unido a la alta velocidad con la que el conductor huía de la Policía en su furgoneta, pudo provocar la pérdida de control del vehículo, según apuntaban algunos testigos que en la mañana de este viernes se congregaron en la zona.
Durante toda la mañana las grúas de asistencia estuvieron trabajando para llevarse los coches siniestrados, uno de ellos una furgoneta de Correos.
