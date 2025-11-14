Los ganaderos ven insuficientes los lobos abatidos en el Caudal: "Seguimos con muchos daños; solo en el Llosorio hay otros seis cánidos matando animales"

"Seguimos teniendo muchos daños, más de 200 animales muertos en los últimos doce meses". Son palabras de Jesús García, responsable de la Asociación de Ganaderos Afectados por el Llobu (Agall), cuando valora el plan de control de los cánidos que está llevando a cabo el Principado de Asturias. Según avanzó LA NUEVA ESPAÑA, desde el pasado mayo cuando empezaron los agentes del Medio Natural y el personal especializado a tratar de eliminar ejemplares, se han eliminado 11 lobos en un total de 60 salidas. Más de la mitad, seis de ellos, fueron en la comarca del Caudal. "Es un primer paso, pero no es suficiente", claman desde Agall.

García comienza su análisis de una forma positiva, y afirma que el hecho de "que se hayan eliminado la mitad de los lobos previstos en este territorio supone un paso adelante en nuestras demandas". Sin embago, el tono conciliador le dura poco. "Aun así, seguimos teniendo muchos daños y sabemos que solo en el Llosorio hay otros seis cánidos que están matando animales", agrega el responsable de Agall. La situación puede empeorar en las próximas semanas, alerta el profesional: "Ahora mismo el ganado está bajando de los puertos y tememos que los ataques se incrementen".

Economía

Para Jesús García, "ahora mismo no es posible compaginar la ganadería con otra actividad profesional, esa economía mixta que se desarrolló durante años, desde la Revolución Industrial, cuando se completaba el trabajo en la mina o la fábrica con tener cuatro o cinco animales que te daban el sustento en momentos de huelga, por ejemplo". El responsable de Agall indicó que "muchos ganaderos están vendiendo las cuatro vacas, cabras u ovejas que tienen, porque solo les generan pérdidas".

Animales pastando en el Llosorio este jueves. / A. Velasco

Y todo ello es debido a que la presencia del lobo sigue siendo importante pese a las batidas. "Ahora mismo hay 6 lobos en el Llosorio y, que sepamos, otros dos o tres en la zona de Los Alfilorios, en Morcín", explica el responsable de la asociación de ganaderos.

Presión

Por todo ello, Jesús García aseguró que los profesionales del campo van a seguir al pie del cañón. "Las batidas que se han hecho vienen derivadas de la presión de la gente y vamos a seguir exigiendo lo que creemos justo", señaló. El responsable de Agall indicó que "siempre hemos dicho que queremos que el lobo siga en los montes, pero que sea compatible con la ganadería, porque lo que no vamos a tolerar es que se extermine el ganado menor por parte de los lobos".

García prosigue su alegato indicando que "quien declaró el Llosorio como zona libre de lobos fue la Consejería y tienen que actuar en consecuencia". "Llevamos, entre noviembre de 2024 y el día de hoy, más de 200 animales muertos en el monte y queremos que se solucione el problema". Además, el responsable de Agall dejó un último mensaje para el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez: "Si tiene un poco de decencia, debería de pedir perdón a los ganaderos, porque ahora está empezando a hacer algo, pero lo hace tarde y mal".