Langreo oferta contratos en prácticas a menores de treinta años

Este es el número de plazas y las especialidades

Ayuntamiento de Langreo

Ayuntamiento de Langreo / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Langreo

El Ayuntamiento de Langreo oferta once plazas de contratos en prácticas para menores de treinta años. Entre ellas destacan tres destinadas a personas con Grado en Derecho o Derecho con Máster en Abogacía; así como una plaza para Grado en Trabajo Social; otra para Grado en Pedagogía; una para Grado en Turismo o Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas; una para Grado en Ingeniería en sus ramas Forestal, Agrícola o Topográfica; y cuatro plazas dirigidas a Técnicos Superiores de la familia profesional de Administración y Gestión. El plazo para presentar la solicitud y participar en el proceso de selección se ha abierto este viernes, 14 de noviembre, y finaliza el próximo día 27. El proceso está destinado a la creación de bolsas de empleo y a la contratación temporal mediante contratos de trabajo en prácticas.

Esta convocatoria tiene como finalidad la contratación, durante un periodo de un año, de jóvenes titulados y desempleados menores de 30 años inscritos como beneficiarios en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El procedimiento de selección será el de concurso de méritos y se desarrollará conforme a las resoluciones y bases reguladoras aprobadas por las administraciones autonómicas competentes.

Las personas interesadas podrán presentar su solicitud siguiendo el modelo normalizado. La entrega podrá realizarse presencialmente en el servicio municipal de atención a la ciudadanía del Ayuntamiento (SIAC), en cualquier administración integrada en el Sistema de Interconexión de Registros o por cualquiera de las vías previstas en la Ley 39/2015. Aquellas solicitudes registradas por estas últimas vías deberán ser comunicadas posteriormente al Ayuntamiento mediante el envío, por correo electrónico, de una imagen del justificante de presentación.

A la instancia deberá acompañarse la documentación requerida: DNI en vigor, titulación correspondiente o acreditación del pago de tasas para su expedición, expediente académico con nota media y el informe de vida laboral. También podrá incluirse la documentación acreditativa de circunstancias personales como la condición de víctima de violencia de género o de discapacidad igual o superior al 33 %, cuando proceda. La administración municipal verificará todos los requisitos y méritos antes de formalizar cualquier contratación.

