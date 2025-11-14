La urbanización del plan de vías de Langreo (con un coste de nueve millones de euros) avanza a la altura de la antigua estación de Sama

Las obras de urbanización del plan de vías de Langreo avanzan en Sama, donde ya se empieza a observar movimiento de tierras entre la nueva estación de Los Llerones y la rampa de acceso al falso túnel del tramo soterrado, a la altura de la antigua estación. Los trabajos se iniciaron de forma oficial a mediados de octubre, aunque en esos primeros días se centraron en la retirada de matorral y limpieza de los terrenos. La urbanización que tendrá un coste de 9,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses.

En la visita realizada el mes pasado a las obras por el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo; el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García; y el alcalde de Langreo, Roberto García, se expuso que el proyecto incorpora las modificaciones que había solicitado el Ayuntamiento de Langreo y que suponen actuaciones por más de dos millones de euros.

Estas obras están destinadas a optimizar el sistema de drenaje, con una nueva instalación pluvial totalmente independiente de la red municipal y la incorporación de dos estaciones de bombeo que llevarán las aguas pluviales a los ríos Nalón y Candín. Además, el vial de acceso a Valnalón, en servicio desde diciembre de 2023, también se enmarca en este conjunto de iniciativas.

La urbanización comenzará en la zona de la estación nueva de Sama-Los Llerones y se extenderá hasta una nueva rotonda que permitirá unir las calles La Unión y José Álvarez Valdés, hasta ahora separadas por las vías. El espacio tendrá una acera con carril bici y zona de aparcamiento. Desde esa zona se creará un paseo de cerca de 600 metros de longitud para uso peatonal y ciclista. Será un paseo arbolado, iluminado y con bancos para el descanso.

Una glorieta en su extremo sur y otra en el norte delimitarán el bulevar, de casi 500 metros de largo, que habrá a la altura de Valnalón. Su paseo central, de uso exclusivamente peatonal, tendrá un ancho de entre 12,5 y 14,5 metros. En el punto medio se emplaza el edificio de acceso a la nueva estación de tren subterránea de La Felguera, que se ejecutó con las obras de soterramiento ya finalizadas.

Carril-bici

El carril bici se ubicará en la acera derecha de la calzada. En las zonas adyacentes y en paralelo a los viales se instalarán jardineras corridas como elementos separadores entre la zona peatonal y la de tránsito rodado.

El pavimento del paseo peatonal será de materiales ecológicos para mitigar la contaminación y alternará franjas de diferentes colores. La ejecución de la nueva rotonda de conexión de la calle Melquiades Álvarez, la avenida de Gijón y la vía de Pepita Fernández Duro, en La Felguera, es otro de los elementos destacados del proyecto para facilitar la circulación del tráfico.