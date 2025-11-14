La urbanización del plan de vías de Langreo (con un coste de nueve millones de euros) avanza a la altura de la antigua estación de Sama
Los trabajos se centran en el movimiento de tierras en las inmediaciones de la rampa de acceso al tramo soterrado
Las obras de urbanización del plan de vías de Langreo avanzan en Sama, donde ya se empieza a observar movimiento de tierras entre la nueva estación de Los Llerones y la rampa de acceso al falso túnel del tramo soterrado, a la altura de la antigua estación. Los trabajos se iniciaron de forma oficial a mediados de octubre, aunque en esos primeros días se centraron en la retirada de matorral y limpieza de los terrenos. La urbanización que tendrá un coste de 9,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses.
En la visita realizada el mes pasado a las obras por el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo; el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García; y el alcalde de Langreo, Roberto García, se expuso que el proyecto incorpora las modificaciones que había solicitado el Ayuntamiento de Langreo y que suponen actuaciones por más de dos millones de euros.
Estas obras están destinadas a optimizar el sistema de drenaje, con una nueva instalación pluvial totalmente independiente de la red municipal y la incorporación de dos estaciones de bombeo que llevarán las aguas pluviales a los ríos Nalón y Candín. Además, el vial de acceso a Valnalón, en servicio desde diciembre de 2023, también se enmarca en este conjunto de iniciativas.
La urbanización comenzará en la zona de la estación nueva de Sama-Los Llerones y se extenderá hasta una nueva rotonda que permitirá unir las calles La Unión y José Álvarez Valdés, hasta ahora separadas por las vías. El espacio tendrá una acera con carril bici y zona de aparcamiento. Desde esa zona se creará un paseo de cerca de 600 metros de longitud para uso peatonal y ciclista. Será un paseo arbolado, iluminado y con bancos para el descanso.
Una glorieta en su extremo sur y otra en el norte delimitarán el bulevar, de casi 500 metros de largo, que habrá a la altura de Valnalón. Su paseo central, de uso exclusivamente peatonal, tendrá un ancho de entre 12,5 y 14,5 metros. En el punto medio se emplaza el edificio de acceso a la nueva estación de tren subterránea de La Felguera, que se ejecutó con las obras de soterramiento ya finalizadas.
Carril-bici
El carril bici se ubicará en la acera derecha de la calzada. En las zonas adyacentes y en paralelo a los viales se instalarán jardineras corridas como elementos separadores entre la zona peatonal y la de tránsito rodado.
El pavimento del paseo peatonal será de materiales ecológicos para mitigar la contaminación y alternará franjas de diferentes colores. La ejecución de la nueva rotonda de conexión de la calle Melquiades Álvarez, la avenida de Gijón y la vía de Pepita Fernández Duro, en La Felguera, es otro de los elementos destacados del proyecto para facilitar la circulación del tráfico.
