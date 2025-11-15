El boom minero de la vivienda: Mieres y Langreo superan en ventas a Siero

Los principales concejos de las Cuencas participan de manera intensa del auge de las compraventas inmobiliarias. Hasta el punto de que Langreo y Mieres aparecen en las estadísticas oficiales del Ministerio de Vivienda entre los cinco municipios asturianos donde más propiedades cambiaron de manos en el primer semestre de este año, superando en ambos casos los registros de un territorio como Siero, con una economía local mucho más dinámica y una población que supera en 15.000 habitantes a la langreana y en 17.000 a la mierense.

Los datos.

Los números recopilados por el Ministerio que pilota Isabel Rodríguez asignan a Langreo un total de 527 compraventas de pisos y casas, y a Mieres, 510. El resultado langreano se aproxima a los máximos observados (602 viviendas en un semestre) en 2006, cuando la última burbuja inmobiliaria española estaba en pleno ascenso. Mieres presenta datos inéditos en la historia reciente: las 510 compraventas del primer semestre de 2025, equivalentes a casi tres operaciones al día, superan ampliamente los dígitos locales de la burbuja (máximo de unos 350 pisos en seis meses de 2007) y suponen, siempre de acuerdo con las cifras oficiales, un avance relativo del 50,9% respecto a las compraventas formalizadas entre enero y junio de 2024 (338).

La intensidad del trasiego inmobiliario queda retratada también en la comparación con Siero, donde en seis meses de este año se vendieron 462 viviendas, menos que las comentadas en Langreo (527) y en Mieres (510). En los semestres precedentes el concejo sierense registró entre 350 y 411 operaciones.

Los precios.

El boom de la demanda en Mieres y Langreo se explica, sugieren las opiniones consultadas en el sector, por la existencia de una oferta hasta ahora amplia –aunque decreciente, precisan las fuentes– de pisos y casas de segunda mano disponibles –el 99% de las ventas son de vivienda usada en ambos concejos– y a precios más ventajosos que en otras partes de Asturias. Según el Ministerio, el valor tasado de una muestra de 250 inmuebles vendidos este año en Langreo y Mieres fue inferior a 900 euros por metro, frente a los 2.000 euros de Gijón o los casi 1.900 de Oviedo. En Mieres del Camino, explicaron fuentes del sector, se encuentran pisos con ascensor por precios entre 80.000 y 120.000 euros.

Quién compra.

Las fuentes citadas hablan de perfiles variopintos: familias procedentes del centro de Asturias (Oviedo, Gijón, Siero...), donde la presión de los precios es mayor; compradores de fuera de Asturias que buscan segundas residencias o que directamente se trasladan desde sitios como Madrid o Mallorca, epicentros de la inflación inmobiliaria nacional, o personas inmigrantes (con frecuencia procedentes de países del Este de Europa) que están contribuyendo al repunte demográfico que empieza a observarse en Langreo, Mieres o San Martín del Rey Aurelio.