La Cámara de Comercio de Oviedo y el Montepío organizarán talleres para mayores en la Residencia de Felechosa
"Donde antes la economía giraba en torno al carbón, hoy emerge una nueva economía del cuidado, de la salud, del bienestar y de la innovación", afirma el presidente de la entidad cameral
La Cámara de Comercio de Oviedo y el Montepío de la Minería de Asturias “comparten la visión de situar a Asturias como líder de la economía del cuidado y en la atención centrada en las personas”. Así lo aseguró ayer, el presidente de la entidad cameral, Carlos Paniceres, durante la firma con el presidente del grupo Montepío de la Minería de Asturias, Armando Fernández Natal, de un convenio para desarrollar talleres en la Residencia Spa de Felechosa, que supone el refuerzo de la alianza existente entre ambas instituciones.
El proyecto, que se desarrollará en el marco del Laboratorio CECEOC (iniciativa impulsada por el Principado de Asturias y las Cámaras de Comercio para transformar el modelo de cuidados en la región), lleva por título “Arte, memoria y cuidados en comunidad”. El proyecto promueve el trabajo con personas mayores desde la creatividad, los recuerdos y la expresión emocional, poniendo en valor sus historias de vida y su identidad personal.
Las actividades se desarrollarán en la Residencia de Felechosa, que acogerá talleres que ya se han implantado con éxito en otros centros. Los resultados de este proyecto se mostrarán en una exposición pública en Moreda el próximo mes de diciembre. Además, el día 19 de noviembre la residencia acogerá en directo el videopost “En Mayúsculas”, un espacio pionero de reflexión sobre los cuidados en Asturias.
Fernández Natal hizo hincapié en que este proyecto es “un hito más en la colaboración que mantenemos desde hace años” con la Cámara. Paniceres resaltó que el proyecto “no supone ningún coste para la Residencia Spa de Felechosa, pero sí aporta un enorme valor afectivo, social y comunitario”.
El centro de mayores del Montepío en el alto Aller es, dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, “un centro de referencia para el aprendizaje compartido y la innovación en cuidados”. Ha sido, además, desde los inicios, uno de los equipamientos más implicados en el Laboratorio CECOEC, abriendo sus puertas con total transparencia y participando activamente en procesos de asesoramiento, evaluación de impacto y desarrollo tecnológico.
Remarcó Paniceres la “apuesta por la tecnología” del centro del Montepío, con el “diseño de una aplicación para mejorar la gestión del plan de cuidados, demuestra que el sector puede, y debe, innovar”. “Donde antes la economía giraba en torno al carbón, hoy emerge una nueva economía del cuidado, de la salud, del bienestar y de la innovación”, comentó en referencia al cambio de paradigma económico que experimentan las Cuencas mineras.
Excelente relación institucional
Felechosa, considera Paniceres, “representa la capacidad de las Cuencas para reinventarse". El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo indicó que “invertir en cuidados no es un gasto, sino una inversión en empleo, en cohesión social y en futuro para nuestros territorios”.
Ambas entidades seguirán trabajando juntas para que el sector de los cuidados “sea unos de los motores del desarrollo económico y social de Asturias”, trasladó Carlos Paniceres, que agradeció a Armando Fernández Natal la “excelente relación institucional” que mantienen desde hace años las dos instituciones. “El Montepío es para la Cámara un socio estratégico ejemplar: siempre dispuesto a innovar, a abrir caminos y a colaborar con transparencia”, añadió tras firmar el convenio en las instalaciones de la entidad cameral.
