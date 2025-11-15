El pickleball se pone de moda en Mieres

El pickleball de está poniendo de moda en Mieres. Tras la apertura de las pistas de Vega de Arriba, hace una semana, ya han pasado por las instalaciones más de un centenar de personas. La jornada inaugural, de puertas abiertas, fue todo un éxito, pero los días siguientes no lo fueron menos. El pickleball es un deporte de palas que combina tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa y se está convirtiendo en todo un éxito en todo el mundo.

Desde el Patronato Municipal de Deportes y la concejalía de Deportes se han invertido 6.000 euros en transformar una de las pistas de tenis de Vega de Arriba en cuatro canchas de pickleball, ampliando así la oferta de estas instalaciones que cuentan ahora con tres pistas de tenis y cuatro de pickleball. A ello hay que sumar, en este mismo ámbito deportivo, las cinco pistas de tenis de la Ciudad del Tenis, que acaba de poner en funcionamiento las dos nuevas de tierra batida, las primeras de las Cuencas, en las que se han invertido más de 500.000 euros.

Tras la jornada de puertas abiertas, las pistas de pickleball ya están funcionando con normalidad pudiendo reservarlas para practicar y jugar partidos. Además, está previsto en las próximas semanas seguir organizando actividades para dar a conocer este deporte y estas nuevas pistas.