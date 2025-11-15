San Martín inicia con la compra de un camión grúa para el servicio eléctrico la renovación de la flota municipal

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio acaba de adquirir un nuevo camión grúa para el servicio eléctrico municipal, que también se podrá utilizar para las áreas de jardinería, fontanería y para cubrir otras necesidades de los servicios exteriores. El nuevo vehículo ha supuesto un coste cercano a los 100.000 euros. El vehículo, tipo pick up, “nos va a permitir optimizar los tiempos de intervención y respuesta ante incidencias en el alumbrado o instalaciones eléctricas, así como para el mantenimiento cotidiano del servicio”, aseguró el concejal de Urbanismo, Obras y Medio Rural, Jairo García. Esta compra forma parte de un paquete mayor de inversiones para la renovación y adquisición de vehículos de la flota municipal, en fase de licitación, que tiene como finalidad optimizar la prestación de los servicios exteriores en la recogida de la basura en la zona rural, el mantenimiento del alumbrado público, transportes varios y movilidad en general.

Renovación de la flota

En total, la renovación de la flota, suma 585.000 euros. En concreto se están haciendo los trámites para comprar un nuevo camión para la recogida de la basura en los pueblos del medio rural y un segundo camión, de segunda mano, complementario del primero, que, según el concejal, “son necesarios para garantizar un servicio de recogida eficiente y sostenible, en una apuesta por mejorar la gestión de los residuos, sensibles con la conservación del medio ambiente”, explicó.

De igual modo se dotará a la flota municipal de vehículos con un furgón “con capacidad para soportar el transporte de materiales y herramientas”, así como un segundo vehículo “para dar cobertura a la movilidad de los operarios de los diferentes servicios", argumentó el edil.

Todos estos vehículos forman parte del programa de inversiones que con cargo al segundo remanente de tesorería pactaron en julio de este año el equipo de gobierno del PSOE, IU y Arranca San Martín, por un importe total de 2,4 millones de euros. Recoge inversiones necesarias, prioritarias o urgentes que atienden además a las demandas generales de la ciudadanía y buscan optimizar servicios y mejorar la calidad de vida en el municipio, en áreas como la limpieza, la adecuación de parques infantiles, la eliminación de barreras arquitectónicas, reformas en infraestructuras viarias, mejoras