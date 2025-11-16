Cauce del Nalón rinde tributo al hispanista Yvan Lissorgues
d. o.
La Asociación Cauce del Nalón rendirá un homenaje al hispanista francés Yvan Lissorgues, considerado, junto a Jean-François Botrel, uno de los más destacados especialistas internacionales en la vida y obra de Leopoldo Alas, "Clarín". El tributo será la presentación de su último libro, "Leopoldo Alas, Clarín, un clásico contemporáneo", editado por Luna de Abajo, en el que se reúnen cinco de sus estudios más significativos dedicados al autor de "La Regenta". La cita tendrá lugar el viernes 21 de noviembre, a las 19.30 horas, en la Casa de la Buelga de Ciaño, en Langreo.
El acto, organizado Cauce del Nalón, con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA, contará con el escritor Manuel Herrero y el crítico teatral Roberto Corte, quienes acompañarán a Ricardo Labra, encargado de presentar el volumen y de contextualizar la trascendencia intelectual y humanista de Lissorgues en el ámbito de los estudios clarinianos. La presidenta de Cauce, Isabel Ribera, será la encargada de abrir la sesión. Con esta iniciativa, Cauce del Nalón pretende reconocer la labor investigadora y divulgadora de Yvan Lissorgues, un académico que ha contribuido de manera decisiva al resurgimiento crítico y a la valoración universal de Clarín como clásico contemporáneo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Susto en la fiesta de San Martín en Aller: cayó a un zarzal, se golpeó la cabeza con una piedra y fue rescatado tres horas después, de madrugada, al borde la hipotermia
- El pueblo más bonito del otoño está en Asturias: un paisaje de cuento, envuelto por miles de hayas teñidas de amarillo y de rojo, y un hotel 'atiestrés
- Un conductor al que perseguía la policía destroza siete coches aparcados en Langreo
- Los embalses del 'grifo' de Asturias, en mínimos históricos por la sequía: 'En estas fechas tendrían que estar pasando las máquinas quitanieve, pero estamos a 22 grados
- El boom minero de la vivienda: Mieres y Langreo superan en ventas a Siero
- Detenido en La Felguera por disparar al aire frente a la casa de su exmujer y amenazarla con quemarla dentro junto a su hijo
- Fallece una persona arrollada por un tren en Mieres, al cruzar las vías por 'un punto no autorizado
- Los remontes de Pajares no pasan las pruebas de carga por la ausencia de un electricista: 'El complejo abrirá en las máximas condiciones de seguridad', afirma el Principado