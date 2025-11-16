Cauce del Nalón rinde tributo al hispanista Yvan Lissorgues

La Asociación Cauce del Nalón rendirá un homenaje al hispanista francés Yvan Lissorgues, considerado, junto a Jean-François Botrel, uno de los más destacados especialistas internacionales en la vida y obra de Leopoldo Alas, "Clarín". El tributo será la presentación de su último libro, "Leopoldo Alas, Clarín, un clásico contemporáneo", editado por Luna de Abajo, en el que se reúnen cinco de sus estudios más significativos dedicados al autor de "La Regenta". La cita tendrá lugar el viernes 21 de noviembre, a las 19.30 horas, en la Casa de la Buelga de Ciaño, en Langreo.

El acto, organizado Cauce del Nalón, con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA, contará con el escritor Manuel Herrero y el crítico teatral Roberto Corte, quienes acompañarán a Ricardo Labra, encargado de presentar el volumen y de contextualizar la trascendencia intelectual y humanista de Lissorgues en el ámbito de los estudios clarinianos. La presidenta de Cauce, Isabel Ribera, será la encargada de abrir la sesión. Con esta iniciativa, Cauce del Nalón pretende reconocer la labor investigadora y divulgadora de Yvan Lissorgues, un académico que ha contribuido de manera decisiva al resurgimiento crítico y a la valoración universal de Clarín como clásico contemporáneo.