Las estaciones de esquí asturianas mantienen las tarifas por sexto año consecutivo

Las estaciones de esquí de Valgrande-Pajares y de Fuentes de Invierno abrirán al público el próximo 27 de noviembre, si hay nieve, con los precios congelados por sexto año consecutivo. Estarán, un año más, "entre las instalaciones invernales más económicas de España", destaca el Principado.

El precio de los abonos conjuntos de temporada oscila entre los 35 euros de la categoría preinfantil hasta los 298 de adulto. Además, se han fijado descuentos si se adquieren hasta el día 21 de este mes.

Respecto a los forfaits por días, en Valgrande-Pajares, el precio es de 29 euros en temporada alta y de 23 en la baja. En Fuentes de Invierno, se queda en 27 y 21 euros, respectivamente. Se mantienen también los descuentos en los abonos de temporada para familias numerosas, deportistas federados, personas con discapacidad, edad infantil, carné joven y tarjeta deportiva de la Universidad de Oviedo.

Hasta el 6 de abril

La temporada de invierno en las estaciones de esquí se desarrollará, si hay nieve, entre los días 27 de noviembre de 2025 y 5 de abril de 2026. Para la de verano se han fijado los fines de semana y festivos desde el 13 de junio hasta el 13 de septiembre de 2026.

Destaca el Principado que tanto Valgrande-Pajares como Fuentes de Invierno "están desarrollando los trabajos de puesta a punto de sus instalaciones de cara a la apertura, que estará condicionada a las condiciones meteorológicas y el estado de la nieve". En la estación lenense, indican, se ha incorporado un nuevo puesto de dirección técnica para una persona titulada en ingeniería, cuyas funciones concentran la planificación técnica y operativa, los trabajos de mantenimiento, la seguridad y la coordinación de actuaciones ambientales y de sostenibilidad.