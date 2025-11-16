Jornadas micológicas en La Felguera
d. o.
La Asociación Micológica del Valle del Nalón, Geotropa, celebrará los próximos 21, 22 y 23 de noviembre de su XXIV Jornadas Micológicas, una cita consolidada en el calendario cultural y naturalista de la comarca.
La programación arrancará el viernes con la clasificación de los ejemplares recolectados y los preparativos de la exposición. Durante el sábado y el domingo, la carpa situada en el Parque Dolores Fernández Duro, el parque Viejo de La Felguera, acogerá una completa muestra micológica abierta al público.
Además, se ofrecerán visitas guiadas para quienes deseen profundizar en la diversidad de hongos y setas recogidos por los miembros de la asociación. La actividad será gratuita y apta para todos los públicos.
