Langreo hace justicia a la memoria del montañero y militar Manuel Álvarez

Lo dijo el alcalde de Langreo, Roberto García, "si la muerte es el olvido, has vencido a la muerte". Y lo corroboró, hablando de él en presente, Sebastián Álvaro, director del programa de televisión "Al filo de lo imposible", con el "te quiero Manolo", con el que se cerraba el vídeo en el que el alpinista participó en el homenaje a Manuel Álvarez, el montañero y militar langreano fallecido hace casi tres décadas cuando descendía un ochomil precisamente en una de las expediciones de "Al filo".

Santa Díaz y Carmen Risquete, madre y esposa de Álvarez, descubren la placa con el nombre de la plaza. | D. O.

Álvarez ha permanecido en la memoria de familiares y amigos y ahora estará presente en la vida diaria de todos los langreanos. Desde este sábado, la plaza de la nueva sede de justicia de Langreo, en el entorno de La Nalona, se llama "Plaza Manuel Álvarez Díaz". El tesón durante estos treinta años de quienes fueron sus compañeros en la montaña y en el Ejército quedó plasmado en un acto cargado de simbolismo castrense y de emoción en el que participaron cientos de personas.

La emoción de la familia

Pablo Álvarez, hermano del homenajeado, ejerció de portavoz de una familia sumamente emocionada. Allí estaban la madre de Manuel Álvarez, Santa Díaz; su esposa, Carmen Risquete; y sus hijos, Manuel y Pedro. Todos al borde de las lágrimas por el recuerdo y el reconocimiento. El paso del tiempo no restó ni un ápice de esa emoción. "No hay palabras", reconoció el hermano de Manuel Álvarez, que quiso dar las gracias en su nombre y el de su familia "a todos los que han hecho esto posible". Para la familia, aseguró, "es un enorme orgullo que el pueblo donde nació y creció tenga este reconocimiento hacia su figura, tanto civil como militar".

Manuel Álvarez Díaz era teniente del Ejército e instructor de la Escuela Militar de Alta Montaña y Operaciones Especiales (Emmoe) de Jaca. Perdió la vida en julio de 1996 en la cordillera pakistaní del Karakorum, tras sufrir una caída cuando descendía un "ochomil", el Gasherbrum I. Herido en la espalda, falleció tras pasar seis días aislado en el campo III junto un compañero de cordada, a más de 7.000 metros y con unas complejas condiciones meteorológicas que complicaron el rescate. Nacido en 1958, Álvarez sirvió en el regimiento "Príncipe", en Asturias, que también participó en el homenaje de Sama de este domingo. Después fue destinado al regimiento "Galicia", en Jaca. Realizó más de 80 escaladas de alta montaña y 50 ascensiones invernales. También participó en expediciones al Karakorum y a la Antártida.

Todo esto y más se recordó en un acto que comenzó en un abarrotado cine Felgueroso de Sama y culminó con su madre y su esposa descubriendo la placa de la plaza que lleva su nombre.