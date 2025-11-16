"Nuberu" estará en el aniversario de "Gaiteros del carbón"

El décimo aniversario de "Gaiteros del carbón" sigue sumando adeptos. Si hace unos días la formación anunciaba la presencia de "Celtas Cortos" en la celebración, ahora se suma un emblema de la cuenca del Nalón y de toda Asturias, "Nuberu".

El dúo compuesto por Chus Pedro Suárez y Manolo Peñayos estará presente en el concierto que se celebrará el próximo día 10 de enero en el teatro José León Delestal de La Felguera.

La cita es posible gracias a una campaña de micromecenazgo que puso en marcha en internet la banda de gaitas minera nacida hace una década. En el escenario estarán también músicos como Ramón Prada, Rubén Bada o Juanjo Díaz. n