El Pozo Santa Bárbara late con el "pulso de la Tierra"
La instalación de los británicos ScanLab Projects acumula más de un millar de visitas y los recorridos guiados tienen lista de espera
La instalación inmersiva "Framearte: Pulse of the Earth", del colectivo británico ScanLab Projects, que desde el pasado 15 de octubre y hasta el 7 de enero puede visitarse en la sala de compresores del pozo Santa Bárbara, en Turón (Mieres) supera ya el millar de visitas y tiene lista de espera para los recorridos guiados.
La instalación, organizada por la concejalía de Cultura y comisariada por Laboratorio de Electrónica Visual (LEV), consolida aún más este pozo minero, el primero en España que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC), como centro de experiencias artísticas de referencia, con intervenciones nacionales e internacionales. Para conocer más de la historia del pozo y de esta nueva instalación inmersiva, se han organizado unas visitas guiadas "que ya están completas y con lista de espera, una muestra más del interés que suscita este equipamiento y sus exposiciones", apuntan desde el Ayuntamiento de Mieres.
"Hace tiempo que apostamos por la innovación con la convicción de que pasado y futuro podían ir de la mano para poner en marcha nuevos proyectos, para que los edificios que albergaron nuestro pasado contribuyan también a escribir nuestro futuro", señaló la concejala de Cultura, Nuria Ordóñez.
La instalación es la unión del time-lapse (grabación de imágenes durante un largo periodo de tiempo para reproducirlas a alta velocidad) y el escaneo en 3D durante un año de varios paisajes, lo que permiten apreciar la transformación de la naturaleza y del entorno.
Suscríbete para seguir leyendo
- Susto en la fiesta de San Martín en Aller: cayó a un zarzal, se golpeó la cabeza con una piedra y fue rescatado tres horas después, de madrugada, al borde la hipotermia
- El pueblo más bonito del otoño está en Asturias: un paisaje de cuento, envuelto por miles de hayas teñidas de amarillo y de rojo, y un hotel 'atiestrés
- Un conductor al que perseguía la policía destroza siete coches aparcados en Langreo
- Los embalses del 'grifo' de Asturias, en mínimos históricos por la sequía: 'En estas fechas tendrían que estar pasando las máquinas quitanieve, pero estamos a 22 grados
- El boom minero de la vivienda: Mieres y Langreo superan en ventas a Siero
- Detenido en La Felguera por disparar al aire frente a la casa de su exmujer y amenazarla con quemarla dentro junto a su hijo
- Fallece una persona arrollada por un tren en Mieres, al cruzar las vías por 'un punto no autorizado
- Los remontes de Pajares no pasan las pruebas de carga por la ausencia de un electricista: 'El complejo abrirá en las máximas condiciones de seguridad', afirma el Principado