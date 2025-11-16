El Pozo Santa Bárbara late con el "pulso de la Tierra"

La instalación inmersiva "Framearte: Pulse of the Earth", del colectivo británico ScanLab Projects, que desde el pasado 15 de octubre y hasta el 7 de enero puede visitarse en la sala de compresores del pozo Santa Bárbara, en Turón (Mieres) supera ya el millar de visitas y tiene lista de espera para los recorridos guiados.

La instalación, organizada por la concejalía de Cultura y comisariada por Laboratorio de Electrónica Visual (LEV), consolida aún más este pozo minero, el primero en España que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC), como centro de experiencias artísticas de referencia, con intervenciones nacionales e internacionales. Para conocer más de la historia del pozo y de esta nueva instalación inmersiva, se han organizado unas visitas guiadas "que ya están completas y con lista de espera, una muestra más del interés que suscita este equipamiento y sus exposiciones", apuntan desde el Ayuntamiento de Mieres.

"Hace tiempo que apostamos por la innovación con la convicción de que pasado y futuro podían ir de la mano para poner en marcha nuevos proyectos, para que los edificios que albergaron nuestro pasado contribuyan también a escribir nuestro futuro", señaló la concejala de Cultura, Nuria Ordóñez.

La instalación es la unión del time-lapse (grabación de imágenes durante un largo periodo de tiempo para reproducirlas a alta velocidad) y el escaneo en 3D durante un año de varios paisajes, lo que permiten apreciar la transformación de la naturaleza y del entorno.