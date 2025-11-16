Vox reclama un plan de saneamiento en Aller para no verter a los ríos

El grupo municipal de Vox en Aller presentará una moción en el próximo Pleno para exigir al Ayuntamiento la elaboración de un plan de saneamiento local, "una herramienta imprescindible para solucionar los graves problemas derivados de la ausencia de infraestructuras adecuadas de depuración y abastecimiento en diversas localidades del concejo".

El portavoz de Vox, Juan Antonio del Peño, afirma que "hoy en día, muchas poblaciones del concejo carecen de un sistema de saneamiento adecuado", lo que provoca que "numerosos pueblos de nuestro municipio viertan las aguas residuales directamente a los cauces de ríos y arroyos". Del Peño subraya que se trata de un problema sostenido en el tiempo que exige una intervención inmediata. n