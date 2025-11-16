Vox reclama un plan de saneamiento en Aller para no verter a los ríos
d. o.
El grupo municipal de Vox en Aller presentará una moción en el próximo Pleno para exigir al Ayuntamiento la elaboración de un plan de saneamiento local, "una herramienta imprescindible para solucionar los graves problemas derivados de la ausencia de infraestructuras adecuadas de depuración y abastecimiento en diversas localidades del concejo".
El portavoz de Vox, Juan Antonio del Peño, afirma que "hoy en día, muchas poblaciones del concejo carecen de un sistema de saneamiento adecuado", lo que provoca que "numerosos pueblos de nuestro municipio viertan las aguas residuales directamente a los cauces de ríos y arroyos". Del Peño subraya que se trata de un problema sostenido en el tiempo que exige una intervención inmediata. n
Suscríbete para seguir leyendo
- Susto en la fiesta de San Martín en Aller: cayó a un zarzal, se golpeó la cabeza con una piedra y fue rescatado tres horas después, de madrugada, al borde la hipotermia
- El pueblo más bonito del otoño está en Asturias: un paisaje de cuento, envuelto por miles de hayas teñidas de amarillo y de rojo, y un hotel 'atiestrés
- Un conductor al que perseguía la policía destroza siete coches aparcados en Langreo
- Los embalses del 'grifo' de Asturias, en mínimos históricos por la sequía: 'En estas fechas tendrían que estar pasando las máquinas quitanieve, pero estamos a 22 grados
- El boom minero de la vivienda: Mieres y Langreo superan en ventas a Siero
- Detenido en La Felguera por disparar al aire frente a la casa de su exmujer y amenazarla con quemarla dentro junto a su hijo
- Fallece una persona arrollada por un tren en Mieres, al cruzar las vías por 'un punto no autorizado
- Los remontes de Pajares no pasan las pruebas de carga por la ausencia de un electricista: 'El complejo abrirá en las máximas condiciones de seguridad', afirma el Principado