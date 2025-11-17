Lo dejó escrito Ángel González: "Luna de abajo, / en el fondo del pozo, / blanca en los charcos de la bocamina, / inmóvil / en las aguas del río / que no pueden llevarla / –a ella, tan ligera– […] / Luna / que es a la vez mil lunas y ninguna, / evanescente, / mentirosa luna, / tan próxima a nosotros, y no obstante / aún más inalcanzable que la otra". Así hablaba el maestro del grupo literario nacido en Langreo al inicio de los años ochenta y que dejó su impronta cultural en toda Asturias y más allá de la entonces inexistente variante de Pajares.

Cauce reúne tras dos décadas a los impulsores de "Luna de Abajo"

Fueron noches, días, años de poesía, de música, de lecturas compartidas y comentadas, de botellas de vino y whisky y de boletos, pero sobre todo fueron años de encuentros que sirvieron de guía a quienes se adentraban en los caminos de la literatura.

Labra, Munárriz, Pandiella, Puente y Vega

Con los años no solo permanecen las melenas de Ricardo Labra y Jesús Munárriz, ahora ya blancas, sino que quedan una colección de cuadernos de culto y una biblioteca de cuidadas publicaciones que sigue creciendo. Pero, por encima de todo, queda el grupo formado por Labra, Munárriz, Helios Pandiella, Noelí Puente y el añorado Alberto Vega. Desde su muerte, en 2006, la pandilla no se había vuelto a reunir. Lo hicieron, cómo no, en Langreo, al abrigo de la Asociación Cauce del Nalón, la noche del viernes. Fue, en palabras de Ricardo Labra, "una celebración que combinó la emoción íntima, la reflexión cultural y el anuncio de nuevos proyectos institucionales". Este último punto responde a que el alcalde de Langreo, Roberto García, afirmó que la Casa de la Buelga, en Ciaño, donde se celebró la cita, volverá a formar parte del programa de Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo. "Recuperamos así una de las señas culturales del concejo", recalcó el Alcalde.

El catedrático Aladino Fernández, alcalde langreano durante los años fundacionales de "Luna de Abajo", trazó un vibrante retrato de aquella etapa marcada por una intensa actividad cultural y por un modelo municipal que apostó firmemente por las artes y la educación. Recordó aquellos años como una "factoría cultural"..

La presidenta de Cauce del Nalón, Isabel Rivera, repasó la trayectoria del grupo a la orilla del Nalón, entre recitales, publicaciones y complicidades que marcaron una época.

Para los miembros de "Luna de Abajo", el reencuentro "tuvo la fuerza de lo irrepetible", resumió Labra. La emoción, contenida pero visible, acompañó cada diálogo entre Helios Pandiella, Noelí Puente, Miguel Munárriz y Ricardo Labra.

El acto se cerró con la actuación musical de May Rodríguez, voz estrechamente ligada a las diferentes etapas del grupo y muy querida entre los asistentes, que acompañó el final del encuentro con una interpretación cálida y celebrada.

La música puso punto final al encuentro; y como muchas otras noches, la melodía marcó el camino de regreso a casa. n