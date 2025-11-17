El colegio de Zurea, en Lena, cerrado: Educación clausura el centro, los padres no quieren llevar a los niños a clase y se manifestarán el martes

La consejería de Educación del Principado ha cerrado temporalmente la escuela rural de Zurea, en Lena, y ha decidido trasladar a sus ocho alumnos a Campomanes, perteneciente al mismo Colegio Rural Agrupado (CRA) de Lena.

La decisión de la administración llega después de que los padres de los alumnos se negasen a llevar a los niños a clase. "Llevamos mucho tiempo con problemas en el tejado y en todo el edificio porque hace años que no hay ningún tipo de mantenimiento", denuncian los padres. El pasado viernes, en pleno horario lectivo, cinco minutos después de acabar el recreo y con fuerte viento "empezaron a caer tejas", aseguran los padres. "Fue en ese momento cuando decidimos que nuestros hijos no iban a ir al colegio con el edificio en esas condiciones", explica Leticia González del Corro, una de las madres, que asegura que "si no es porque nosotros nos plantamos, la escuela seguiría funcionando".

Tejas en el suelo del colegio de Zurea, en Lena / LNE

Traslado a Campomanes

Respecto al traslado a Campomanes, exigen al Principado "un compromiso firme, por escrito y con plazos" de que se van a realizar obras en la escuela de Zurea y que volverá a abrir. "Tenemos miedo que la cierren para siempre y no vamos a dejar que eso ocurra", advierte González del Corro que apunta que además de los ocho niños matriculados este año "han nacido más bebés que irán a esa escuela los próximos años"

Ante las quejas de las familias, técnicos del servicio de Infraestructuras de la consejería de Educación se trasladaron este lunes hasta la localidad lenense "para evaluar la afección y la intervención necesaria". Fue entonces cuando se optó por el cierre temporal.

La Consejera de Educación, Eva Ledo, en un acto la pasada semana en el CRA de Lena en Campomanes. / A. Velasco

Fuentes del departamento que dirige Eva Ledo señalaron que "ese traslado, con el que se pretende no alterar la actividad lectiva, será de carácter temporal hasta que se encuentre un espacio alternativo en el propio pueblo de Zurea". Para ello, explican, "la consejería ya está en contacto con el Ayuntamiento de Lena para buscar las posibles opciones".

También se ha comunicado la situación a la consejería de Movilidad "para proporcionar un servicio de transporte temporal para los niños hasta Campomanes".

Apoyo vecinal

La Asociación de Vecinos San Miguel de Zurea ha mostrado su total apoyo a los padres con un comunicado en sus redes sociales en el que explican que "durante años se ha estado denunciando el deterioro del edificio de las escuelas" y que el mantenimiento corresponde al Ayuntamiento de Lena y las obras de mayor envergadura a la consejería de Educación. Ha habido reuniones "pasándose la culpa unos a otros". El Ayuntamiento, dicen, "se escuda que no tiene capacidad para obras grandes", y la Conserjería "culpa al Ayubntamiento de que no ha habido mantenimiento alguno en el edificio durante años"

"Ya no es que entren goteras , no se pinten las ventanas o tenga un aspecto de abandono total, es que hay 8 alumnos más los profesores que corren riesgo de seguridad", aseguran y afirman que "desde la asociación de vecinos apoyamos totalmente la decisión de los padres". Por el momento hay convocada una concentración este martes a las 12.30 horas ante el CRA de Campomanes.