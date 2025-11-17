Una comida para muchos más que tres amigos

Los trabajadores del pozo Tres Amigos, el último en cesar la actividad extractiva en el valle de la Güeria San Xuan, en Mieres, se reunieron a comer este fin de semana para recordar aquellos años de trabajo en la mina. Los asistentes, en la imagen, escucharon al alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, que este año ejerció de pregonero del encuentro. El pozo Tres Amigos cerró hace 25 años, efeméride que hace unos días se recordó haciendo sonar de nuevo el turullu.