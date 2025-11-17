Langreo pone en marcha su plan de empleo local: descubre las plazas que se ofertan

El Ayuntamiento de Langreo tendrá abierto desde hoy, 17 de noviembre, hasta el 28 de noviembre el plazo de presentación de solicitudes para participar en el Plan de Empleo Local 2025. La convocatoria tiene como finalidad "constituir bolsas de trabajo para la contratación temporal de personal destinado a diversos proyectos municipales orientados a la mejora de caminos rurales, el mantenimiento de fuentes, lavaderos y cementerios, la limpieza y reparación de cunetas en vías municipales y la preservación de espacios naturales como ríos, bosques y zonas verdes".

El Plan de Empleo de Langreo ofrece un total de 44 puestos de trabajo distribuidos entre perfiles técnicos, oficiales y peones. Entre ellos, se incluyen plazas de Derecho, Ingenierías, Topografía, oficiales de jardinería o agricultura, albañiles y pintores. La mayor parte de las plazas corresponde a operarios o peones, con un total de 33 puestos, de los cuales 19 están reservados para personas mayores de 45 años y 14 para beneficiarios del Salario Social Básico o del Ingreso Mínimo Vital.

Algunas plazas de oficiales también incluyen reservas para mayores de 45 años como la de jardinería, oficial albañil y pintor. Además, cada candidato podrá presentarse a un máximo de dos puestos y, en caso de resultar seleccionado para ambos, podrá elegir el que prefiera. La selección se realizará mediante sorteo en el caso de las plazas de peones y mediante concurso-oposición para técnicos y oficiales.

Solicitudes

Las solicitudes deberán presentarse a través del Registro General del Ayuntamiento, bien de forma presencial en el Servicio de Información y Atención Ciudadana (SIAC); en una administración adherida al Sistema de Interconexión de Registros, o por cualquiera de las vías previstas en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas como, por ejemplo, Correos.

La documentación a aportar variará según el puesto solicitado e incluirá, con carácter general, copia del DNI, acreditación de la titulación o experiencia requerida, y, en su caso, carnet de conducir. Para la valoración de circunstancias personales se podrán presentar justificantes de violencia de género, discapacidad igual o superior al 33 %, percepción del Salario Social Básico o del Ingreso Mínimo Vital y otros documentos previstos en las bases. El Ayuntamiento verificará de oficio aquellos datos que sea posible consultar a otras administraciones y podrá solicitar documentación adicional cuando resulte necesario. Toda la información y los modelos normalizados de solicitud se encuentran disponibles en la página web municipal, en el apartado "Tu Ayuntamiento", sección "Empleo municipal", subapartado "Plan de Empleo 2025-2026".