Mieres avanza en reciclaje: nuevos contenedores y sus localizaciones para depositar estos residuos

El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Medio Ambiente que dirige Teresa de la Fuente, informa de la ampliación de las baterías de recogida selectiva en el concejo con nuevos contenedores de aceite y cápsulas de café. Se trata de un paso adelante en las políticas "verdes" del consistorio mierense, que suman estos depósitos a los ya clásicos de papel, cartón, vidrio o el contendor orgánico.

Según detallaron las fuentes municipales, ya se están instalando una decena de estos depósitos. Son de color naranja, y se están colocando junto a las baterías de recogida selectiva ya existentes, para facilitar el uso por parte de los vecinos.

Los nuevos contenedores se están colocando en zonas del casco urbano y también de otras localidades. En concreto, en el caso de Mieres del Camino, los depósitos estarán en el Parque Jovellanos, en la plaza de la Paz (Vega de Arriba), en la plaza La Paraxuela (La Villa), en la calle Siero, y en la calle Rosalía de Castro (San Pedro). Fuera del concejo, habrá contenedores en las colominas de Santa Cruz, en la zona de la pista deportiva de Rioturbio, en las inmediaciones del polideportivo de Ujo, en el pozo San José en Turón, y en el área del colegio de Figaredo.

Apuesta

"Esta acción se enmarca dentro de la apuesta del Gobierno local por promover la recogida selectiva y la separación de residuos, promoviendo la reducción al máximo de los desperdicios que llegan al contenedor gris, cumpliendo así la normativa aplicable en materia de residuos", señalaron las fuentes municipales. En este sentido, la edil Teresa de la Fuente indicó que "esta iniciativa se une a otras que se están desarrollando en este mismo ámbito como la puesta en marcha de una gran campaña de promoción de los contenedores de materia orgánica que desde 2023 ha permitido la instalación de unos 150 depósitos y el impulso de acciones de sensibilización y concienciación sobre la importancia de separar y reciclar".

"Estamos dando pasos importantes para avanzar en la recogida selectiva, para separar y reciclar más y tenemos que seguir haciéndolo para ser un concejo más sostenible y con más futuro", señaló la concejala.