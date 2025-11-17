Mieres, un gran circuito de carreras de coches en miniatura
El recinto ferial reúne a 160 participantes de España y Portugal en la última prueba del campeonato de España de radiocontrol
El recinto ferial de Nuevo Santullano se convirtió este fin de semana en un circuito de carreras automovilísticas a pequeña escala. Más de 160 participantes de diferentes comunidades autónomas, pero también de Portugal, se dieron cita en la última prueba del campeonato de España de radiocontrol. Un evento organizado por el Automodelismo Club Mieres, que registró "mucha expectación", asegura Daniel Fernández, integrante del colectivo.
Sobre el circuito de competición, coches de radiocontrol eléctricos de escala 1:10, en la categoría de todoterreno y en las modalidades de tracción trasera (2WD) y tracción total (4WD). A unos metros, los pilotos dirigiéndolos a distancia con los mandos para sortear las curvas y las pendientes del recorrido. El público siguió las evoluciones de los competidores en las numerosas carreras disputadas durante el sábado y el domingo.
Mientras, los tiempos de cada participante se registran en un ordenador con el software de cronometraje desarrollado por la empresa avilesina Everlaps. Este programa se ha utilizado ya "en más de 3.200 carreras de radiocontrol", indica Sergio Rodríguez, desarrollador del software. A ello se unen numerosas competiciones de rally en Asturias y de karting.
Arreglos
Acaba una carrera, los participantes recogen los coches en el circuito y se dirigen a las mesas instaladas muy cerca. Allí, se realizan reparaciones en los vehículos y se ponen a punto para la siguiente prueba.
"El evento se realiza desde hace ocho años en Asturias y esta es la tercera edición que acoge Mieres", destaca Daniel Fernández, que traslada la satisfacción de la organización por el nivel de los participantes que acudieron y por la afluencia de público durante las dos jornadas.
La prueba contó, en esta ocasión, con catorce participantes procedentes de Portugal. "La competición está muy bien organizada", indican varios de los jóvenes, que esperan poder volver el próximo año. El evento incluyó otras actividades, como la exhibición de coches drift de radiocontrol. "Se reunieron aficionados de la región, de Cantabria y del País Vasco", resalta Omar Alonso, del equipo organizador.
