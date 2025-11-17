Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mieres reúne a lo mejor de la tonada en el XXXV Memorial Silvino Argüelles

Participantes en el XXXV Memorial Silvino Argüelles en Mieres

Participantes en el XXXV Memorial Silvino Argüelles en Mieres / Pedro Martínez

Alberto Cienfuegos

Mieres del Camino

Lo mejor de la tonada en el mismo escenario, el del Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres. Ocurrió este domingo con motivo del XXXV Memorial Silvino Argüelles. Las diez mejores voces del año y el mejor gaitero acompañante se subieron al escenario mierense para recoger su galardón e interpretar un cantar asturiano. Los premiados fueron Alicia Villanueva, Lorena Corripio, Cristina Sánchez, Marina Carbajosa, Tatiana Suárez, Sergio Menéndez, Isaac Sierra, Esteban Verdeja, Carlos Velasco y Álvaro Fernández Conde, que no pudo asistir por su reciente paternidad.

Juan Alfonso Fernández, galardón &quot;Gaita Real&quot; del XXXV Memorial Silvino Argüelles

Juan Alfonso Fernández, galardón "Gaita Real" del XXXV Memorial Silvino Argüelles / Pedro Martínez

La distinción de mejor gaitero acompañante fue para Víctor Manuel Álvarez "Popi". En el transcurso del acto se hizo entrega del galardón "Gaita Real" a Juan Alfonso Fernández García. El el auditorio mierense estuvieron familiares de Silvino Argüelles, miembros de la Asociación Cultural Güeria San Xuan, la vicealcaldesa de Mieres, Teresa Iglesias, y la concejala de Cultura, Nuria Ordóñez, que hizo entrega a Alfredo Argüelles, hijo del recordado Silvino, de un ramo de flores. Fue una matinal perfecta de canción asturiana en el auditorio mierense para recordar un año más a una de las grandes voces de la tonada asturiana. Mieres no olvida a los suyos y, en este caso, así lo pusieron de manifiesto tanto el ayuntamiento de Mieres y la Asociación Cultural Güeria San Xuan, promotores del acto

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Susto en la fiesta de San Martín en Aller: cayó a un zarzal, se golpeó la cabeza con una piedra y fue rescatado tres horas después, de madrugada, al borde la hipotermia
  2. Un conductor al que perseguía la policía destroza siete coches aparcados en Langreo
  3. El boom minero de la vivienda: Mieres y Langreo superan en ventas a Siero
  4. Los embalses del 'grifo' de Asturias, en mínimos históricos por la sequía: 'En estas fechas tendrían que estar pasando las máquinas quitanieve, pero estamos a 22 grados
  5. Los ingenieros militares que cimentaron Mieres en su etapa más dorada: el gran proyecto de saneamiento y encauzamiento del río Caudal y un emblemático edificio sindical
  6. Dos horas de tensión en Mieres por un escape de gas que obligó a confinar a doscientos escolares: 'Tenemos la explosión de la Villa muy reciente
  7. Abusó durante más de una década de su cuñada, con discapacidad intelectual, y le regalaba ropa para que no lo contara: el Supremo ratifica la condena de diez años de prisión para este lavianés
  8. En busca del 'pote perfecto': los 19 restaurantes de toda Asturias que competirán en Turón por el premio al mejor potaje de berzas

Los dos parques de baterías proyectados en San Martín del Rey Aurelio siguen su tramitación pese a la oposición municipal

Los dos parques de baterías proyectados en San Martín del Rey Aurelio siguen su tramitación pese a la oposición municipal

Mieres reúne a lo mejor de la tonada en el XXXV Memorial Silvino Argüelles

Mieres reúne a lo mejor de la tonada en el XXXV Memorial Silvino Argüelles

Langreo pone en marcha su plan de empleo local: descubre las plazas que se ofertan

Langreo pone en marcha su plan de empleo local: descubre las plazas que se ofertan

La mejor fabada del mundo de 2025 se come en un acogedor restaurante asturiano a pie de carretera y a pocos kilómetros de una estación de esquí

La mejor fabada del mundo de 2025 se come en un acogedor restaurante asturiano a pie de carretera y a pocos kilómetros de una estación de esquí

Nueva tanda de becas del Montepío: descubre aquí destinatarios y plazos para obtenerlas

Nueva tanda de becas del Montepío: descubre aquí destinatarios y plazos para obtenerlas

La ampliación del "grifo de Asturias" sufre un revés: el concurso para diseñar la obra queda desierto

Mieres, un gran circuito de carreras de coches en miniatura

Una comida para muchos más que tres amigos

Tracking Pixel Contents