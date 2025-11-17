Mieres reúne a lo mejor de la tonada en el XXXV Memorial Silvino Argüelles

Lo mejor de la tonada en el mismo escenario, el del Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres. Ocurrió este domingo con motivo del XXXV Memorial Silvino Argüelles. Las diez mejores voces del año y el mejor gaitero acompañante se subieron al escenario mierense para recoger su galardón e interpretar un cantar asturiano. Los premiados fueron Alicia Villanueva, Lorena Corripio, Cristina Sánchez, Marina Carbajosa, Tatiana Suárez, Sergio Menéndez, Isaac Sierra, Esteban Verdeja, Carlos Velasco y Álvaro Fernández Conde, que no pudo asistir por su reciente paternidad.

Juan Alfonso Fernández, galardón "Gaita Real" del XXXV Memorial Silvino Argüelles / Pedro Martínez

La distinción de mejor gaitero acompañante fue para Víctor Manuel Álvarez "Popi". En el transcurso del acto se hizo entrega del galardón "Gaita Real" a Juan Alfonso Fernández García. El el auditorio mierense estuvieron familiares de Silvino Argüelles, miembros de la Asociación Cultural Güeria San Xuan, la vicealcaldesa de Mieres, Teresa Iglesias, y la concejala de Cultura, Nuria Ordóñez, que hizo entrega a Alfredo Argüelles, hijo del recordado Silvino, de un ramo de flores. Fue una matinal perfecta de canción asturiana en el auditorio mierense para recordar un año más a una de las grandes voces de la tonada asturiana. Mieres no olvida a los suyos y, en este caso, así lo pusieron de manifiesto tanto el ayuntamiento de Mieres y la Asociación Cultural Güeria San Xuan, promotores del acto