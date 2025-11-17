Nueva tanda de becas del Montepío: descubre aquí destinatarios y plazos para obtenerlas

Con la idea de renovar y ampliar su masa social, el Montepío de la Minería asturiana decidió hace unos ejercicios lanzar un plan de becas de estudio a través de la Fundación Obra Social Montepío. Un programa que fue acogido con los brazos abiertos por las familias mutualistas, especialmente con aquellas que tienen hijos e hijas en edad escolar. Para este curso 2025-2026, la entidad minera ya ha lanzado (y cerrado), la convocatoria para Primaria y Secundaria, y ahora pone en marcha el proceso para solicitar las ayudas para los estudiantes de Bachiller y Ciclos de Grado Medio. Caso aparte son las becas para estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), para los que la entidad mantienen abierto el plazo de solicitud hasta el 15 de febrero.

Desde el Montepío de la Minería informaron de que ya desde el pasado sábado "la Fundación Obra Social Montepío ha abierto de una nueva convocatoria del Programa de Becas de curso 2025-26 destinada a ayudar a familias mutualistas con estudiantes en Bachiller y Ciclos Formativos Profesionales de Grado Medio, y cuyo plazo de solicitud se prolongará hasta el próximo 31 de diciembre de 2025". Desde la entidad agregaron que "el fondo de la Fundación Montepío destinado para estos niveles educativos es de 7.000 euros, con un criterio de reparto de 100 euros por beca, para 70 familias con alumnas y alumnos matriculados en colegios públicos o concertados".

Desde la Fundación Obra Social Montepío se ha abierto un espacio en su web corporativa (montepio.es/becas-e-investigacion/) un espacio en el que se publican las bases reguladoras y los formularios de solicitud. La petición se puede gestionar online, o bien de manera presencial tanto en la sede central de la entidad, en Oviedo, como en las delegaciones comarcales del Montepío. Estas ayudas convocadas son compatibles con cualesquiera otras de la misma finalidad que pudieran recibirse de cualquier administración, institución, entidad o personas.

Otras ayudas

Esta nueva convocatoria de becas sucede a la primera línea de actuación, que fueron las ayudas para la Educación Obligatoria, de Primaria y Secundaria. El plazo se abrió el pasado 1 de octubre y finalizó el mismo 15 de noviembre. Además, también el 1 de octubre se abría el plazo de solicitud para familias mutualistas con estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), una convocatoria que por su particularidad estará abierta hasta el 15 de febrero. Estas becas se concederán en cualquiera de las etapas educativas que cubre el Montepío, y van destinadas a alumnos que tengan necesidades "derivadas de discapacidad o trastorno grave de conducta, por trastorno grave de la comunicación y del lenguaje, por trastorno de espectro del autismo, o asociada a alta capacidad intelectual".

Por último, la Fundación pondrá en marcha una última convocatoria con dos líneas de ayudas diferentes. Se abrirá ya en enero de 2026, y compete a Ciclos Formativos de Grado Superior y estudiantes en Universidad. En total, la Fundación Montepío habilita durante el curso unos 35.000 euros para todas las etapas educativas.

Por último, la entidad aclara que "el abono de las ayudas a las familias que cumplan con los requisitos estipulados en las Bases se llevará a cabo de manera simultánea antes del segundo trimestre del año, una vez sean ratificadas por la Comisión de Asuntos Sociales de la Mutualidad". "La naturaleza de estas becas es la de una ayuda colaborativa con el proyecto educativo de las familias mutualistas con estudiantes, es decir, la de echar una mano con los costes de la compra de libros de texto o digitales, material didáctico e informático de los alumnos matriculados en centros públicos o concertados", finalizaron desde la entidad.