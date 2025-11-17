Las obras para reparar el acceso a Escobio, en San Martín del Rey Aurelio, dañado por un argayu, se prolongarán durante dos meses
Los trabajos, con un presupuesto de 83.000 euros, comenzarán esta semana
Las obras de reparación del argayu de Escobio comenzarán esta semana, con un plazo de ejecución de dos meses, y un presupuesto de 83.364 euros, sufragado a través de una subvención concedida por la Dirección General de Cooperación Local y Seguridad del Principado de Asturias.
Los trabajos consistirán en corregir el hundimiento en el camino de acceso a Escobio producido como consecuencia de las fuertes lluvias de principios de este año, que causaron un considerable deterioro del terraplén y de talud en un tramo de unos 20 metros.
Proyecto
Según se recoge en la memoria del proyecto, "el muro de hormigón existente se encuentra medio volcado y la finca, amenazada con aumentar el corrimiento". Para corregirlo "se construirá una pantalla con bloques de hormigón prefabricado en el talud del desmonte y un zuncho de hormigón hincado sobre carriles en la zona del terraplén".
La obra resolverá los accesos a una de las viviendas de la zona cuya comunicación se había visto afectaba por el corrimiento de tierra.
Por otro lado, una vez finalizada esta obra se actuará en el argayu de San Vicente, donde ya la semana pasada se levantó un muro nuevo, quedando pendiente la colocación de una barandilla y el hormigonado de unos 17 metros de carretera. El presupuesto total es de 22.900 euros, financiados con fondos municipales.
El alcalde, José Ramón Martín Ardines, y el concejal de Urbanismo, Jairo García, ha visitaron este lunes la zona afectada en Escobio donde destacaron "la importancia de unos trabajos muy necesarios para cuya ejecución el Ayuntamiento consiguió el apoyo económico del Principado".
