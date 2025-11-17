Los dos parques de baterías proyectados en San Martín del Rey Aurelio siguen su tramitación pese a la oposición municipal

Pese a la oposición del Ayuntamiento de San Martín, el Principado sigue adelante con la tramitación de los dos parques de baterías proyectados en el polígono de La Florida, en Sotrondio. Las instalaciones, promovidas por la empresa BESS y con un presupusto de 2,8 millones de euros, contemplan 10 contenedores de acumulación de energía en una zona muy próxima a viviendas y a otras empresas del polígono. El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publica este lunes la apertura de un plazo de 30 días para presentar alegaciones ante la consejería de Ciencia, Industria y Empleo.

Los grupos políticos se oponen

La Agrupación de Electores de San Martín ha registrado un escrito en el Ayuntamiento solicitando que el consistorio presente alegaciones al proyecto. El portavoz de la formación, Manuel Reinoso, recordó que el pasado mes de julio todos los grupos con representación en la comisión de Obras, Urbanismo, Medio Ambiente y Medio Rural rechazaron por unanimidad los proyectos. La empresa optó entonces por acudir al juzgado de lo contencioso para seguir con la tramitación frente al rechazo del consistorio. “La empresa insiste pese a la posición clara del municipio. El Ayuntamiento debe ejercer ahora todas sus competencias presentando alegaciones bien fundamentadas”, subraya Reinoso.

La agrupación denuncia alerta de los problemas que podrían generar las plantas a los vecinos en cuestiones de seguridad pero también de tráfico. “No es razonable situar baterías de alta potencia a tan pocos metros de zonas habitadas”, advierten, reclamando además que el Ayuntamiento informe a los vecinos del alcance real de los proyectos.

Desde Arranca San Martín, su portavoz Jonathan García insiste en que el riesgo no puede ser subestimado: “Estamos hablando de infraestructuras que requieren distancias de seguridad muy superiores a las planteadas en el proyecto”. El grupo acusa a la promotora de avanzar en la tramitación “sin diálogo y sin aportar garantías técnicas suficientes”.

Ecologistas

Por su parte, la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies reprocha al Principado que tramite el expediente “con demasiada prisa y sin un análisis detallado de alternativas alejadas de viviendas”. La organización ecologista recuerda los incidentes registrados en otros países con los parques de baterías y exige “criterios estrictos para evitar riesgos de incendio y contaminación”.

La resolución final dependerá ahora de las alegaciones que presenten Ayuntamiento, colectivos y particulares en este periodo de exposición pública. Mientras tanto, la oposición a los proyectos continúa creciendo en el concejo.