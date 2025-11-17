Los pisos tutelados de Turón ya tienen proyecto después de siete años

Es algo que en otras actuaciones no supondría más que otro paso en su desarrollo pero la presentación del proyecto de obra de los 37 pisos tutelados de Turón, en Mieres, es una de las noticias más esperadas en el concejo.

Los primeros en conocer los detalles de la obra que recuperará y transformará gran parte el antiguo edificio de La Salle en viviendas serán los vecinos. El Ayuntamiento los ha convocado este martes a las 18.00 horas en el Ateneo de Turón. Se trata, señalan fuentes municipales de "una actuación importante propuesta por el Ayuntamiento en 2018 y que se hará ahora realidad con un presupuesto de cinco millones de euros que permitirá impulsar estos apartamentos que ofrecen autonomía y también los servicios adecuados a las personas que residan en ellos".

Un proyecto pionero

El Alcalde, Manuel Ángel Álvarez, y el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, participarán en la presentación de este proyecto de obra en un encuentro con el movimiento asociativo de Turón, abierto a todos los vecinos, "en el que se explicarán los detalles de la construcción de estos nuevos apartamentos, una importante obra para el valle y para todo el concejo". Subrayan desde el Ayuntamiento "que solo existen apartamentos de características similares en Oviedo y Gijón –gestionados por el ERA– por lo que este proyecto supondrá convertir a Mieres en una referencia en este tipo de establecimientos que aúnan independencia y calidad de vida con cuidados y servicios".

La obra ya ha sido adjudicada por cinco millones de euros y supondrá recuperar parte del Colegio de La Salle, en el centro de Turón, que acoge también el nuevo centro de salud del valle. Un edificio que se está convirtiendo "en ejemplo de la recuperación de espacios sin uso para la puesta en marcha de nuevos servicios públicos".