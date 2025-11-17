Solidaridad, memoria y música en el «Pipo rock» del prao de La Chalana

El prao de La Chalana volvió a convertirse este fin de semana en punto de encuentro. El «Pipo rock» reunió a cientos de personas, entre ellas el presidente del Principado, Adrián Barbón, unidos por una misma causa, o más bien dos. Por un lado estaba que se trataba de una cita solidaria y todo lo recaudado irá destinado a ELA Principado, la asociación que lucha en Asturias contra la esclerosis lateral amiotrófica, pero por otro lado estaba el recuerdo de José Fernández Arrieta «Pipo», falleció en septiembre del año pasado a los 63 años después de luchar precisamente contra esa enfermedad. Amigos y familiares organizaron un festival solidario en el que participaron grupos de Laviana. En las dos imágenes superiores, el concierto de «Mckalister», a la izquierda, y la familia de Pipo Arrieta durante la sesión vermut con la que empezó un encuentro que se prolongó durante todo el día.

