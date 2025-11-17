Los veteranos del Langreo, fieles a su cita en El Carbayu

La comida anual de los exjugadores del Unión Popular de Langreo, en la imagen, volvió a convertirse hace unos días en un emotivo punto de encuentro en El Carbayu. Desde hace más de veinte años, futbolistas de distintas generaciones —algunos de los años 60— se reúnen para mantener viva la amistad forjada en los vestuarios. Entre abrazos, anécdotas y recuerdos, celebraron no solo su historia deportiva, sino también el vínculo que aún los une.