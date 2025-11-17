Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Ye Mieres" celebra su feria de Navidad a finales de noviembre

La asociación de comerciantes y hosteleros venderá de nuevo sus "caudalinos"

David Orihuela

David Orihuela

Mieres del Camino

La asociación de comerciantes y hosteleros "Ye Mieres" celebrará su esperada Feria Navideña del 28 al 30 de noviembre en la carpa instalada en el Parque Jovellanos, con una amplia programación para todas las edades y una gran variedad de expositores y tiendas con descuentos especiales. La cita arrancará el viernes 28 a las 12.00 horas con la inauguración oficial, seguida de animación musical y actividades infantiles por la tarde. A las 17.30 horas comenzará la venta de "caudalinos", la moneda de la feria y, a las 20:00, se entregará el galardón Orgullo de Pertenencia.

El sábado se celebrará una sesión vermut con la actuación de "Claxon Boys", un desfile de moda y actividades infantiles. El domingo, la Banda de Música de Mieres ofrecerá un concierto previo a la última sesión vermut de la feria.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Susto en la fiesta de San Martín en Aller: cayó a un zarzal, se golpeó la cabeza con una piedra y fue rescatado tres horas después, de madrugada, al borde la hipotermia
  2. Un conductor al que perseguía la policía destroza siete coches aparcados en Langreo
  3. El boom minero de la vivienda: Mieres y Langreo superan en ventas a Siero
  4. Los embalses del 'grifo' de Asturias, en mínimos históricos por la sequía: 'En estas fechas tendrían que estar pasando las máquinas quitanieve, pero estamos a 22 grados
  5. Los ingenieros militares que cimentaron Mieres en su etapa más dorada: el gran proyecto de saneamiento y encauzamiento del río Caudal y un emblemático edificio sindical
  6. El pueblo más bonito del otoño está en Asturias: un paisaje de cuento, envuelto por miles de hayas teñidas de amarillo y de rojo, y un hotel 'atiestrés
  7. De los Andes al parque natural de Redes, el periplo de un amigo de León XIV: 'Es una inspiración para muchos; un pontífice con cabeza y corazón
  8. Dos horas de tensión en Mieres por un escape de gas que obligó a confinar a doscientos escolares: 'Tenemos la explosión de la Villa muy reciente

Una comida para muchos más que tres amigos

Solidaridad, memoria y música en el «Pipo rock» del prao de La Chalana

Los veteranos del Langreo, fieles a su cita en El Carbayu

De nones

"Ye Mieres" celebra su feria de Navidad a finales de noviembre

Cauce reúne tras dos décadas a los impulsores de "Luna de Abajo"

Los pisos tutelados de Turón ya tienen proyecto después de siete años

Camino al obispado

Tracking Pixel Contents