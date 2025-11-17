"Ye Mieres" celebra su feria de Navidad a finales de noviembre

La asociación de comerciantes y hosteleros "Ye Mieres" celebrará su esperada Feria Navideña del 28 al 30 de noviembre en la carpa instalada en el Parque Jovellanos, con una amplia programación para todas las edades y una gran variedad de expositores y tiendas con descuentos especiales. La cita arrancará el viernes 28 a las 12.00 horas con la inauguración oficial, seguida de animación musical y actividades infantiles por la tarde. A las 17.30 horas comenzará la venta de "caudalinos", la moneda de la feria y, a las 20:00, se entregará el galardón Orgullo de Pertenencia.

El sábado se celebrará una sesión vermut con la actuación de "Claxon Boys", un desfile de moda y actividades infantiles. El domingo, la Banda de Música de Mieres ofrecerá un concierto previo a la última sesión vermut de la feria.