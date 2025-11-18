"La Balada del Norte" salta a las tablas: ya hay fecha para el estreno de la adaptación teatral (con entrada gratuita) de la novela gráfica de Alfonso Zapico

"La Balada del Norte", la epopeya de la Revolución del 34 relatada por Alfonso Zapico en formato de cómic, llega al teatro. San Martín del Rey Aurelio, concejo natal de Zapico, acogerá el estreno en Asturias de la adaptación escénica de la obra. Será a cargo del grupo "Saltantes Teatro", bajo la dirección de Luis Alija, este sábado 22 de noviembre, a partir de las 20.00 horas, con entrada gratuita. Será en el teatro de El Entrego.

La obra se enmarca "en la convulsa España de los años 30 y narra el viaje de Tristán Valdivia, un periodista desencantado que regresa a su Asturias natal, donde se entrelazan los destinos de obreros y aristócratas, de rebeldes y resignados", explicaron los impulsores de la actividad, que destacaron que "la obra retrata con precisión los dilemas del alma en tiempos de guerra, un relato de la lucha de clases, el amor, la pérdida y la memoria".

Las entradas, gratuitas, se pueden reservar el mismo día de la función, desde las 11.00 hasta las 16.59 horas en la web https://www.musikaze.net/web/?menu=36&pagina=&siteID=aytosmra . A partir de las 17.00 horas se recogerán en la taquilla del teatro. La taquilla se cerrará a las 19.55 horas

La adaptación de la novela gráfica corre a cargo de Luis Alija, director de Saltantes Teatro. "No sé de qué forma han sido capaces de sintetizar 1.000 páginas de cómic en dos horas sobre las tablas", aseguraba este verano, cuando el proyecto fue tomando forma, Alfonso Zapico, natural de Blimea y Premio Nacional de Cómic 2012.

Se trata de una versión libre que respeta la esencia de la historia. "Para convertir una novela gráfica en una obra de teatro se fusionan personajes, se eliminan escenas… Todo lo fío al buen hacer del director teatral, que juega en su terreno. Yo estoy para ayudar en lo que pueda, porque lo mío es contar historias con dibujos", explicó Zapico.

Elenco

Nerea Vázquez será Isolina; el 'folixeru' Alberto Rodríguez se meterá en la piel de Apolonio; Enrique Dueñas interpretará a Tristán Valdivia y Carlos Dávila al marqués de Montecorvo. El músico David Varela será Sandalio, con Clara Loga, Carmen Gloria García y Ernesto González completando el elenco e interpretando a casi medio centenar de personajes.