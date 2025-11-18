La cuenta atrás para la apertura de la temporada de esquí en Asturias: la consejera de Cultura acusa al PP de crear “alarmismo” sobre la estación de Pajares

A nueve días de que se inicie la temporada de esquí en Asturias, si la nieve acompaña, la estación de Valgrande-Pajares fue protagonista en el pleno de la Junta General. La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Ana Vanesa Gutiérrez, criticó la “falta de rigor” y el “alarmismo” del PP, que “contribuye al descrédito” del equipamiento invernal y de la labor de sus empleados. Lo hizo después de que el diputado popular Pedro de Rueda le trasladase una pregunta sobre las actuaciones que se desarrollan en las estaciones invernales.

“Se está trabajando mucho para que la estación esté en buenas condiciones” para la apertura fijada para el próximo 27 de noviembre. Gutiérrez destacó el “rigor técnico” y la planificación con las que se realizan las actuaciones de mantenimiento y reparación de las instalaciones invernales de Valgrande-Pajares y de Fuentes de Invierno. La consejera hizo hincapié en que “se trabaja para comenzar las actuaciones” de la segunda fase de la modernización del complejo invernal además en otras tres actuaciones como el vial de acceso, el saneamiento y la gestión de residuos.

Para el PP, la estación invernal lenense “debería ser el motor del concejo, pero se lleva cuarenta años castigando a los usuarios”. “Hay falta de voluntad política” e “inacción”, dijo el diputado Pedro de Rueda, destacando que “se acumula un desastre tras otro”.

Indicó que este año no viajarán a esquiar 700 escolares de La Coruña dentro de una actividad organizada por la Diputación de La Coruña y esto supondrá, señaló, “un tremendo perjuicio económico”. “La temporada de esquí empieza en unos días y la balsa de agua del sistema de innivación artificial tiene que volver a repararse”, manifestó el parlamentario del PP.

La consejera de Cultura aseguró que los precios en las dos estaciones asturianas se mantienen “por sexto año consecutivo”, convirtiendo estos equipamientos “en dos de los más económicos de España”. Informó además de la prórroga del convenio de colaboración con la Diputación de León para mantener la colaboración entre ambas comunidades con el objetivo de fomentar la práctica deportiva del esquí en sus instalaciones deportivas invernales a través la utilización de forfaits de uso común o conjunto y mediante la promoción externa.

Convenio con la Diputación de León

Destacan ambas administraciones los resultados positivos de este acuerdo suscrito en 2024 para la potenciación y promoción conjunta de sus cuatro estaciones invernales: Fuentes de Invierno, Valgrande-Pajares, San Isidro y Valle de Laciana-Leitariegos. León y Asturias facilitarán la venta de forfaits conjuntos, uno diario interestaciones para abonos de temporada y el llamado cuatro días-cuatro estaciones. El primero está destinado a usuarios que tengan un abono de temporada o anual de cualquiera de las estaciones invernales y que adquieran un forfait diario en una de las otras tres. El precio establecido será del 80 por ciento del forfait diario correspondiente a esa estación, según el tipo de usuario y la temporada.

El segundo está destinado a aquellos que deseen esquiar en las diferentes estaciones mediante un único forfait. Se puede emplear durante cinco días alternos, debiendo usarse obligatoriamente un día en cada una de ellas y quedando el quinto a elección del usuario. Se mantendrá su precio para esta temporada.