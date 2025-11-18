Las estaciones de esquí asturianas se preparan para la nieve: esta es la previsión meteorológica (a poco más de una semana de la fecha de apertura)

A cualquier esquiador que se le pregunte dirá que ya tiene "mono" de nieve. Porque el deporte de invierno, además de estacional, es adictivo. Las estaciones de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno tienen ya todo listo para recibir las primeras nevadas. Y según los partes meteorológicos especializados en instalaciones invernales, las precipitaciones llegarán más pronto que tarde, y lo harán en buena cantidad. En el ambiente se palpa ilusión de que el próximo 27 de noviembre, fecha establecida como oficial para el inicio de la campaña, se puedan ya dar las primeras bajadas.

En el caso de la estación de Pajares, cuyos remontes ya han pasado las pruebas de carga, los partes especializados dan acumulaciones de nieve de 10 centímetros el miércoles, de 21 centímetros el jueves y de una decena para entre viernes y sábado. Sin embargo, expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA han apuntado que estas nevadas pueden ser mayores de lo que ahora se reflejan en estas previsiones, debido al frío y la borrasca que parece acercarse hacia la montaña lenense.

En el caso de Fuentes de Invierno, la situación es similar. Para el miércoles, la previsión de nevadas es de 11 centímetros, mientras que el jueves se sumarían otros 30, llegando casi al medio metro con lo que caiga el viernes y el sábado. Toda esta nieve, como la de Pajares, ha de ser trabajada, y pisada, por lo que quedarían espesores menores, pero ya supone una base importante de cara a afrontar el curso invernal.

Tarifas

Lo que ya son oficiales al fin son las tarifas para los complejos invernales asturianos, con una congelación de precios congelados por sexto año consecutivo. Estarán, un año más, "entre las instalaciones invernales más económicas de España", destaca el Principado.

El precio de los abonos conjuntos de temporada para Pajares y Fuentes de Invierno oscila entre los 35 euros de la categoría preinfantil hasta los 298 de adulto. Además, se han fijado descuentos si se adquieren hasta el día 21 de este mes. También hay bonos por varios días, que suponen un descuento sobre los precios de los forfaits diarios.

Unos forfaits por días que en el caso Valgrande-Pajares es de 29 euros en temporada alta (fines de semana y festivos) y de 23 en la baja. En Fuentes de Invierno, se queda en 27 y 21 euros, respectivamente. Se mantienen también los descuentos en los abonos de temporada para familias numerosas, deportistas federados, personas con discapacidad, edad infantil, carné joven y tarjeta deportiva de la Universidad de Oviedo.