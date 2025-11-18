Manualidades, globoflexia y un Pleno municipal con los niños como concejales: San Martín celebra su Semana de la Infancia

San Martín del Rey Aurelio celebra estos días su Semana de la Infancia, con un pleno infantil y un programa de actividades lúdicas que se celebrarán en los parques de El Florán y La Laguna. La iniciativa se desarrolla por parte de la Concejalía de Juventud, a través de los módulos de dinamización del taller de empleo y la escuela taller.

El programa incluye talleres de manualidades, papiroflexia, globoflexias y juegos con paracaídas. Las actividades, que se desarrollan entre las 16.00 y las 18.00 horas, son gratuitas y sin inscripción previa. En caso de lluvia se llevarán a cabo en el aula cultural Onofre Rojo y el centro social de El Entrego.

"Son actividades pensadas para las familias, para que los papás, las mamás o los abuelos acompañen a sus hijos a la hora de participar en las actividades, pues tendrán que ser quienes tutelen a los pequeños mientras las monitoras desarrollan los juegos y los talleres", explicó la concejala de Juventud, Cintia Ordóñez.

En el marco de la iniciativa, este martes tuvo lugar un pleno infantil en el Consistorio, con alumnado de cuarto curso de Primaria de los colegios Rey Aurelio, Sagrada Familia, Rural Agrupado San Martín y El Coto. Los escolares ejercieron como concejales, en un acto presidido por el alcalde, José Ramón Martín Ardines, y sometieron a debate y aprobación sus propuestas para llevar a cabo en el municipio. En total, participaron 64 alumnos.

"Municipio Amigo de la Infancia"

San Martín del Rey Aurelio está reconocido por Unicef como "Municipio Amigo de la Infancia". "Grupos de participación, talleres, campamentos y otras actividades pedagógicas durante todo el año, así como programas específicos de apoyo educativo o de prevención de la pobreza infantil, son consideraciones que se valoran para conceder este reconocimiento", destacó el gobierno local.