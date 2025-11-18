Mieres convoca sus ayudas para colectivos sociales: la partida global y el plazo para presentar la solicitudes
La edil Teresa Iglesias destaca "la importante labor que las organizaciones sociales realizan en distintos ámbitos como salud, deporte o inserción social"
El Ayuntamiento de Mieres ha abierto la convocatoria de subvenciones a asociaciones sociales del concejo, con una partida global de 30.000 euros. "Estas ayudas tienen como objetivo apoyar el mantenimiento del tejido asociativo social, colaborar en que las asociaciones tengan oficina de atención o sede en el concejo y ayudar en la puesta en marcha de actividades", señalaron responsables del gobierno local.
El Boletín Oficial del Principado (BOPA) ha publicado este martes la convocatoria, por lo que se abre ahora un plazo (desde el miércoles 19 de noviembre hasta el 2 de diciembre) para la presentación de solicitudes.
Bases
Las bases de esta convocatoria y la instancia a presentar se pueden consultar en el Ayuntamiento de Mieres o en sede electrónica. La edil de Derechos Sociales, Teresa Iglesias, destacó "la importante labor que las organizaciones sociales realizan en distintos ámbitos como salud, deporte o inserción social, siempre con la solidaridad y el compromiso con quienes más lo necesitan como base".
Resaltó también "la importancia de estas ayudas, que permiten apoyar el trabajo que desempeñan estas entidades". Y mostró "el compromiso del Ayuntamiento con el mantenimiento de estas subvenciones y el apoyo a iniciativas sociales y solidarias en el concejo".
