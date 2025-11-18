Salas comunitarias de ocio, aparcamiento y jardines: Mieres, ante el inminente inicio de la construcción de los 37 pisos tutelados para mayores

El inicio de la obra de construcción en Turón, Mieres, de los 37 apartamentos destinados a personas mayores será inminente. El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, el director general de Vivienda, Daniel Sánchez, y el alcalde, Manuel Ángel Álvarez, presentaron a los vecinos, en el Ateneo de la localidad, el proyecto diseñado para el antiguo colegio La Salle, que tiene un plazo de ejecución de menos de año y medio.

“Comenzará próximamente, en cuestión de días”, aseguró Zapico. Este es, dijo el regidor, “un proyecto muy esperado”, que fue propuesto por el gobierno local ocho años atrás. Es “una obra muy importante para Mieres, que recuperamos y echamos a andar a principios del mandato”, resaltó el Consejero sobre la construcción de los apartamentos, que estarán totalmente equipados y con todos los servicios para las personas mayores.

“El valle de Turón, que ha sufrido dificultades debido a la reconversión minera, necesita proyectos que ilusionen”, comentó el consejero de Ordenación del Territorio. La inversión en este proyecto asciende a cinco millones de euros. Los 37 pisos proyectados serán los primeros de estas características que se construyen en las Cuencas.

Esta actuación está centrada en un nuevo modelo de atención con cuidados de larga duración, señalan desde el gobierno local. “Este recurso que busca garantizar la autonomía durante el mayor tiempo posible”, añaden. Los apartamentos contarán con espacios de uso comunitario para promover la relación social con salas de conferencias, despachos de atención y salas de juegos y de informática. Además, habrá aparcamiento y zona ajardinada exterior.

"Referencia"

Estos 37 apartamentos, indica el Ejecutivo municipal, “serán una referencia y permitirán avanzar en una de las prioridades del equipo de gobierno: afrontar el envejecimiento y garantizar la calidad de vida”. El proyecto para transformar un edificio destacado como el del antiguo colegio La Salle en un equipamiento residencial con todos los servicios y destinado a las personas mayores fue una apuesta del anterior alcalde, Aníbal Vázquez, fallecido en 2023. El Ayuntamiento de Mieres pretendía que Turón fuese el primer lugar de las Cuencas en contar con este tipo de modelo residencial que el ERA ya ofrece en Oviedo y Gijón.