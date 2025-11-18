Valnalón se enseña: responsables de la Fundación Margarita Salas visitan la entidad, su socio en un proyecto educativo para despertar vocaciones científicas

Representantes del Patronato de la Fundación Margarita Salas conocieron de cerca los proyectos de educación emprendedora e innovación que Valnalón, entidad dependiente del Principado, lleva al aula. La presidenta de la Fundación, Lucía Viñuela, junto con el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, se trasladaron a las dependencias de la ciudad tecnológica de Langreo. Este encuentro supone, según señalaron desde Valnalón, “una oportunidad de compartir experiencias y fortalecer alianzas para construir una comunidad educativa que impulse el emprendimiento y la innovación en el territorio”.

Las dos entidades desarrollan de forma conjunta el Programa Dinamizadores STEAM de alfabetización científica para alumnos de entornos rurales. La visita incluyó una reunión con varios emprendedores que forman parte del VIII Banco de Ensayos para Emprender (BEE), un programa desarrollado por Valnalón para el Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo de Asturias (COE) con el objetivo de impulsar el desarrollo de modelos de negocio con valor añadido que puedan ser viables y rentables y facilitar metodología, herramientas y becas para financiar esas ideas de negocio.

Almuerzo

El encuentro, que se celebró al día siguiente de que Gijón acogiese la última reunión del Patronato, concluyó con un almuerzo servido por los alumnos de la Escuela de Hostelería de Langreo ubicada en el Campus de Formación Profesional (FP) del Polígono de Valnalón.