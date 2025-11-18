Zurea (Lena) sale a la calle para exigir "soluciones" tras el cierre del colegio por su deterioro: las peticiones de las familias ante la decisiva reunión con Educación

Las familias de los ocho alumnos de la escuela de Zurea, en Lena, se echaron este martes a la calle para pedir "soluciones" ante el cierre de la instalación, como consecuencia de su deterioro. Un centenar de personas, entre vecinos de la localidad y familias y alumnos de otros centros integrados también en el colegio rural agrupado (CRA) de Lena, secundaron la concentración de protesta. En la movilización también se pidió cubrir la cancha del colegio de Campomanes.

La decisión de cerrar el centro se produjo después de que las familias afectadas se negasen a llevar a los niños a clase ante la "falta de mantenimiento" del centro, que se tradujo el pasado viernes en la caída de tejas de la techumbre. Educación propuso trasladar a los niños a Campomanes de forma provisional, pero las familias quieren un "compromiso real con plazos de tiempo" de que se va a reparar el centro de Zurea, así como un espacio alternativo mientras se ejecutan las obras dentro de la propia localidad, no en Campomanes.

La concentración de protesta. / .

Así las cosas, las familias han sido convocadas para este miércoles a una reunión en la Consejería, en la que estarán también la dirección del CRA y la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, para "buscar una solución de consenso", aseguró este martes Educación. Después de la protesta, las familias ya tuvieron un encuentro con la regidora, para buscar un local alternativo en Zurea. También hubo otra reunión con representantes del grupo parlamentario que lidera Covadonga Tomé. Sus representantes anunciaron que plantearán una propuesta para incluir una partida en el Presupuesto regional para el colegio de Zurea.

Leticia González, una de las madres afectadas, mostró este martes su "agradecimiento" por el apoyo a la concentración: "Hubo mucha gente. Vecinos de Zurea y también de otras escuelas del CRA. El colegio estaba vacío casi al 100 por ciento. Son unos noventa niños en todo el CRA y muchos de ellos también apoyaron la protesta y no fueron a clase para secundar la concentración".

Reunión

Los niños seguirán sin ir a clase a Campomanes, a la espera de lo que se acuerde en la reunión de este miércoles. "Queremos que el espacio temporal alternativo sea dentro de Zurea y un compromiso de que la escuela se va a reparar, con plazos de tiempo. Ojalá que todo termine con una solución tras la reunión en la Consejería. Si no, seguiremos luchando, eso seguro".

Gelos López y Xune Elipe en la protesta. / -

Xune Elipe, miembro del equipo del Grupo Mixto-Covadonga Tomé y Somos Asturies, acudió a la concentración convocada por las familias. Lo hizo junto a concejales de Compromisu por L.lena mantuvieron un encuentro con las familias para hacer llegar sus propuestas al Gobierno autonómico. "En un momento en que la despoblación rural en Asturies es evidente, ya que cada vez hay menos personas viviendo en estas zonas, mantener abierta una escuela como la de Zurea es fundamental", señaló Elipe. Así, añadió que "se trata de centros educativos para los niños que aún viven allí; tienen la función de mantener población, asentar nuevos vecinos y vecinas y apostar por la conciliación de las familias. Esto es imprescindible para Somos Asturies".

Xune Elipe dejó claro que "no se trata solo del problema de Zurea sino también del colegio de Campumanes". Este centro, cabecera del CRA "lleva décadas reclamando un espacio techado para el recreo de los niños y, a día de hoy, tienen que quedarse en las aulas cada vez que llueve". Se trata de dos reclamaciones que Somos Asturies "tendrá muy presente" en la negociación de los presupuestos autonómicos.

Gelos López, concejala de Compromisu, apuntó que "esta situación probablemente se podría haber evitado si hubiese habido acuerdos entre las dos administraciones (Gobierno de Asturias y Ayuntamiento)".