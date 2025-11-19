Más de 400 aspirantes para 27 plazas: el plan de empleo de Mieres cierra el plazo de solicitudes

El Ayuntamiento de Mieres ha recibido 405 solicitudes para optar a las 27 plazas del plan de empleo y 53 para los 10 puestos de contratos formativos en prácticas. Un número que no es aún definitivo ya que, aunque el plazo para presentar las instancias finalizó el pasado lunes, pueden llegar instancias trasladadas a través de otros registros oficiales pero que no han llegado todavía al departamento de personal del Consistorio.

El plan de empleo que pondrá en marcha el Ayuntamiento está enmarcado en los itinerarios integrados de activación en el ámbito local y cofinanciado por el Programa Fondo Social Europeo Plus y el Servicio Público de Empleo del Principado. Esta acción, desarrollada por la Concejalía de Empleo, que dirige Miguel Martín, se centrará en el acondicionamiento y mantenimiento de equipamientos.

Las plazas que se van a cubrir son: un ingeniero técnico, un encargado/capataz, tres oficiales albañiles, dos oficiales carpinteros, un pintor y diecinueve peones. De estas últimas diecinueve plazas diez están reservadas para mayores de 45 años y nueve para personas beneficiarias del Salario Social Básico o Ingreso Mínimo Vital. También serán ocupadas por personas mayores de 45 años cuatro de las plazas de los anteriores perfiles: dos de oficial de albañil, una de carpintero y la de pintor. La duración de los contratos será de un período máximo de un año.

Diez plazas

Los contratos formativos para adquirir práctica profesional que ofrece el Ayuntamiento de Mieres son para un ingeniero, un informador turístico, cuatro administrativos, tres auxiliares administrativos y un soldador. Esta convocatoria, destinada a menores de 30 años, está cofinanciada por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias y el Fondo Social Europeo Plus. La duración de los contratos es de un máximo de un año a tiemplo completo.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes se iniciará el proceso selectivo para poner en marcha estos dos programas de empleo en el Consistorio.