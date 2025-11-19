Adjudicada la ampliación del centro tecnológico de El Entrego tras un primer proyecto fallido: será más pequeño y esto es lo que costará ejecutarlo

Las obras de ampliación del edificio TIC de El Entrego costarán 1.593.105 euros y tendrán un plazo de ejecución de seis meses. La actuación ha sido adjudicada por la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación del Principado Sekuens (el antiguo IDEPA) a la empresa Esvedra Obras y Reformas.

El nuevo edificio se construirá junto al actual centro TIC del pozo Entrego y tendrá una superficie de 1.284 metros cuadrados, que se distribuirán en planta baja y primera planta. El piso bajo albergará dos grandes salas destinadas al almacenamiento de aparatos electrónicos. Serán espacios divisibles y dispondrán de doble altura, lo que hará posible que se instalen equipamientos pesados o voluminosos. En la planta alta se emplazarán las áreas administrativas y un laboratorio.

El proyecto que se pondrá en marcha ha tenido que ser “reenfocado”, como explicó meses atrás el consejero de Ciencia, Borja Sánchez. Inicialmente se pretendía construir un edificio de ampliación del TIC con una inversión de 10 millones de euros. El contrato llegó a ser licitado, pero al quedar desierto, la financiación, que procedía de los fondos mineros, corría el riesgo de desaparecer si la obra no estaba concluida en marzo de 2026.

Esta circunstancia motivó el cambio de planes. El edificio que se construirá en El Entrego albergará el primer ordenador cuántico que se construirá en el país, un proyecto desarrollado por científicos del Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN). Para ello, el Ministerio de Ciencia aportará siete millones de euros.

Reducción del presupuesto

La cuantía invertida en el edificio se redujo de los 10 millones previstos inicialmente a los 1,8 millones de la licitación, que han quedado en 1,6 al adjudicar la obra. El dinero restante, más de 8 millones de euros, se destinará a la adecuación del río Nalón a su paso por Lada, en Langreo. Al final, según destaca el Principado, la comarca del Nalón logra 17 millones de euros, sumando a estas dos cuantías anteriores los siete millones destinados por el Estado al ordenador cuántico.

El CINN pasará a ocupar todo el edificio TIC de El Entrego tras la marcha de la empresa de marketing telefónico Madison a Valnalón, en Langreo, tras una década en El Entrego. Esta firma disponía de un tercio de la superficie, con el resto destinado al centro de investigación, que también hará uso del nuevo edificio.

La construcción se ajustará a las condiciones actuales de la parcela, sin afectar a los taludes que la delimitan al norte y al sur. El proyecto refleja que será un edificio funcional y flexible, con espacios interiores polivalentes que permiten su adaptación a distintas actividades.