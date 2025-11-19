Fallece Secades, futbolista del Langreo de los sesenta
El delantero jugó también en el Real Oviedo, Villareal y se retiró en el Palencia
El Unión Popular de Langreo perdió este miércoles a uno de sus veteranos, José Miguel Secades Valdés, conocido en el campo como Secades. El club se hizo eco de la triste noticia en su página web con un mensaje en el que "lamenta profundamente el fallecimiento de José Miguel Secades Valdés, exjugador del club y gran impulsor de la Asociación de Veteranos, y desea transmitir su más sentido pésame a sus familiares y amigos".
Secades, natural de Ciaño, localidad en la que nació el 2 de febrero de 1948, debutó en el club langreano en 1966, con tan solo 18 años. Antes se había fogueado en el equipo de El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio. El delantero, posición en la que jugaba Secades, formó en las filas del equipo langreano hasta que en 1972 se incorporó a la disciplina del Real Oviedo, donde jugó dos temporadas en Primera División. El primer año disputó un total de seis partidos anotando un gol.
Villarreal
Su segundo año en el Real Oviedo solo jugó dos partidos en la máxima categoría del fútbol español. Secades se fue entonces al Villarreal, que competía en tercera división. En esa temporada solo jugó un partido y se fue al Palencia, donde se retiró al año siguiente, en la temporada 1975-1976, con 27 años.
Secades deja esposa, tres hijos y un nieto. Sus restos mortales serán recibidos este jueves 20 de noviembre a las doce de la mañana en la capilla del tanatorio de Langreo, donde tendrá lugar la celebración de la palabra. Acto seguido recibirá sepultura en el cementerio de su Ciaño natal.
