Mayores con mucho arte: tres residencias asturianas estrenan un novedoso programa para recopilar recuerdos mediante palabras, imágenes y música

"Trabajar con personas mayores a través de la expresión artística y la memoria afectiva para poner en valor su identidad y trayectorias vitales y, así, avanzar hacia un modelo de cuidado centrado en la persona". Ese es el objetivo central del proyecto "Arte, Memoria y Cuidados en Comunidad", que se puso en marcha este miércoles en la residencia del Montepío en Felechosa, través del Laboratorio para la creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo (CECOEC). Junto al geriátrico allerano, también toman parte en la experiencia la residencia Sierra del Cuera, en Posada de Llanes, y la residencia asilo de Luarca.

El programa (que en Felechosa se lleva a cabo gracias a la colaboración entre la Cámara de Comercio de Oviedo y el Montepío de la Minería de Asturias) combina "memoria y vivencias, así como conversación, creación de las 'Cajas de Memoria' y la organización de una pequeña muestra final. Los resultados del taller se expondrán el próximo 3 de diciembre en la Casa de la Cultura de Moreda", señalaron los promotores.

Uno de los talleres. / .

El taller estuvo dirigido por los artistas Juan y Lucía Falcón y contó con la presencia de Elena Zapico, concejala de Turismo, Industria, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Aller, que resaltó "la necesidad de apoyar este tipo de iniciativas". Lucía Falcón expuso que "fueron tres sesiones muy gratificantes" donde se pudo tratar la memoria compartida a través de la palabra, la imagen y la música. "Las personas residentes nos contaron sus vivencias y todo eso lo hemos transformado en imágenes", indicó.

Por su parte, Montse Álvarez, psicóloga del centro de Felechosa, resaltó los beneficios de un proyecto que "invita a las personas mayores a recordar y a sentirse recordadas a través del arte". La psicóloga definió la iniciativa como una manera de "transformar los recuerdos en símbolos de vida creando vínculos, cuidado y emoción compartida". Y añadió: "Ha sido una experiencia profundamente humana que refuerza la identidad y nos recuerda la importancia de escuchar".

Recopilar recuerdos

Almudena Cueto, responsable de la Oficina CECOEC hizo hincapié en la capacidad de este proyecto "para recopilar los recuerdos de las personas residentes y su opinión sobre los cuidados que reciben y lo que necesitan": "La innovación no solo está en la tecnología, también en cómo tratamos a las personas y en la importancia de ponerlas en el centro de los cuidados".

Tras la actividad, se grabó un episodio del podcast "En Mayúsculas", presentado por la periodista Aitana Castaño y en el que participaron personas residentes, Lucía Falcón, Montse Álvarez y Benigno Tomé, director de la residencia, que destacó su compromiso de "seguir avanzando en la mejora de unos servicios más personalizados y adaptados a cada persona, que es y debe ser el centro de los cuidados".