La "refundación" universitaria de la Casa de la Buelga de Langreo: albergará las sedes de dos cátedras e impartirá estos cursos

La Casa de la Buelga de Ciaño, que fue la primera “antena” de la Universidad de Oviedo fuera de la capital de la región, vuelve a resurgir como sede de la institución académica. El rector, Ignacio Villaverde, se reunió este miércoles con el alcalde de Langreo, Roberto García, y con representantes de la Corporación langreana para dar a conocer los detalles del proyecto, que se llevará a cabo con la estrecha colaboración de la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Langreo.

La “refundación” de la Casa de la Buelga se centra en la instalación en la casona palaciega barroca de las cátedras de la Sidra de Asturias y de la Cultura Minera. Será, además, sede de del Programa Universitario de Mayores de la Universidad de Oviedo (PUMUO). “Queremos que sea una antena universitaria para toda la zona”, aseguró el Rector, que agradeció al Ayuntamiento que rehabilitase el edificio para iniciar “este nuevo camino”.

“Teníamos una deuda pendiente de saldar” con la Casa de la Buelga, que “fue la primera antena de la Universidad de Oviedo fuera de la capital regional, pero que después languideció”, resaltó Ignacio Villaverde en el acto, al que asistieron los directores de las Cátedras de la Sidra de Asturias y de la Cultura Minera, Luis Benito García y Jorge Muñiz, respectivamente, y la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, Pilar García Cuetos. El proyecto tiene entre sus objetivos los de establecer en el valle del Nalón un espacio universitario que contribuya a activar la vida cultural y a responder a los retos de Asturias.

Se recuperará la biblioteca y el espacio de estudio, tanto para alumnos universitarios como para la sociedad del valle del Nalón, y funcionará como centro especializado en estudios sobre la cultura asturiana, especialmente la relacionada con la sidra y la cultura minera. El programa universitario de mayores ofertará un mínimo de ocho asignaturas y de ocho talleres. Dos de las materias y dos de los cursos estarán centrados en la cultura sidrera y en la minera. Está previsto, indicó Pilar García Cuetos, que se inicie “en septiembre del próximo año”.

El alcalde de Langreo, Roberto García incidió en que este es un momento de “alegría” ya que “asistimos al reverdecer de La Casa de la Buelga, que recupera la actividad de la extensión universitaria y suma, por primera vez, dos cátedras que son auténticos emblemas de Asturias: la de la sidra y la de la minería”. “Es un paso que, sin duda, honra nuestra identidad”, añadió.

Programa Universitario para Mayores

Respecto al Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo considera que es “un reconocimiento al compromiso cultural de nuestro concejo, que en su día fue conocido como el kilómetro más culto de Europa”. Para el regidor “es muy importante que la universidad pública saque músculo cuando se ve, entre comillas, cuestionada por la presencia de inversiones privadas”. En este sentido, Villaverde remarcó que “no tenemos problemas con la llegada de las universidades privadas”, pero que “no hacen lo que hace la pública, nosotros no somos un negocio, nos dedicamos a otras cosas como esta”.

El Rector recordó que la Extensión Universitaria es una actividad fundamental para la Universidad de Oviedo, que fue pionera en su desarrollo en España. “Nuestro objetivo es promover y articular la difusión del conocimiento, la cultura, el arte y la ciencia en la comunidad universitaria y en la sociedad, con especial atención a las necesidades de su entorno”, dijo.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto UOterritorio de la institución académica, que integra centros estables en los que se cuenta con actividad en materia de extensión universitaria y proyección cultural, como es el caso del CSU (Centro de Servicios Universitarios de Avilés), al que se sumará la Casa de la Buelga.