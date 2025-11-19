Una reivindicación que no para: integrantes de 120 colectivos protagonizarán una nueva marcha para pedir la prolongación de la senda de Loredo

El punto de partida será el apeadero de Renfe de La Pereda, en Mieres, a las 10.30 horas de este domingo 23 de noviembre. Allí se iniciará la II Marcha reivindicativa para conectar la senda de Loredo con Morcín y Riosa, cortada desde hace años por la inactiva cantera de Peñamiel.

En octubre de 2024 se creó una plataforma ciudadana, integrada por 120 colectivos sociales de los tres concejos implicados, que reivindican la conexión a través de la histórica vía del ferrocarril minero de Hulleras de Riosa, construido en 1922 y que transportó el carbón de La Foz de Morcín a La Pereda hasta 1969. En ese año el pozo Montsacro, propiedad hasta entonces de Ensidesa, se integró en Hunosa y la empresa hullera estatal prescindió del transporte ferroviario para transportarlo en camiones por carretera hasta el lavadero del Batán.

Participantes en la marcha reivindicativa del año pasado ante el túnel cortado por la cantera de Peñamiel. / Fernando Delgado

Además del carácter reivindicativo, la ruta tendrá un componente cultural ya que será guiada por la historiadora María Fernanda Fernández, quien dará a conocer a los senderistas las particularidades de esta secular senda.

Mieres y Morcín tienen señalizadas en la actualidad dos transitadas rutas turísticas por este mismo trazado ferroviario en direcciones opuestas, pero no están unidas por el corte originado por la cantera de piedra de Peñamiel, inactiva desde 2012.

La senda de Mieres se inicia en La Pereda y, tras cruzar Loredo, finaliza en el túnel número cinco de Frechura, cortado por la cantera. La ruta de Morcín arranca en La Puente y se prolonga hasta El Caleru del Rotellón. El histórico trazado ferroviario está cedido para su uso, por parte la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a los Ayuntamientos de Mieres y de Morcín en los tramos lineales que discurren por ambos municipios.

Apoyo

Los ayuntamientos solicitaron apoyo al Gobierno del Principado para conectar este histórico vial y se mantuvieron diversas reuniones al respecto. En la última, celebrada en septiembre, Juan Carlos Campo, viceconsejero de Industria, se comprometió a enviar la Brigada Central de Salvamento Minero para que inspeccione y realice un estudio del túnel cortado por la cantera. Posteriormente, los ayuntamientos se volverán a reunir con el Principado para estudiar la posible conexión de la ruta a la misma cota.

Tramo cortado por la inactiva cantera de Peñamiel del trazado del ferrocarril de Hulleras de Riosa que unía La Foz de Morcín con La Pereda. / Fernando Delgado

La conexión de la senda permitiría desarrollar un gran proyecto estratégico de interés turístico para los concejos de Mieres, Morcín y Riosa. El inicio de la ruta, junto al apeadero de RENFE de la Pereda, permitiría recorrerla sin necesidad de desplazarse en automóvil hasta allí, objetivo alineado con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.