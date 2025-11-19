Solución al conflicto por el cierre del colegio de Zurea (Lena): las claves del acuerdo entre la Consejería de Educación y las familias afectadas

La escuela de Zurea (integrada dentro del colegio rural agrupado de Lena), que tuvo que cerrar por su deterioro, será reparada. En una reunión celebrada este miércoles con las familias afectadas, la consejera de Educación, Eva Ledo, se comprometió a encargar un proyecto para arreglar la cubierta de la escuela y a iniciar el refuerzo de la cimentación, ya adjudicado por un importe de 62.000 euros.

Mientras se desarrollan los trabajos, los ocho alumnos de Zurea irán a clase a un aula provisional que habilitará el Ayuntamiento de Lena en la antigua casa del maestro. El acondicionamiento de este espacio temporal puede durar "dos o tres semanas", según el cálculo de las familias, un período en el que el Principado contratará un servicio de transporte escolar para que los ocho estudiantes de la escuela Zurea puedan asistir a clase en Campomanes, sede del CRA de Lena.

La consejera de Educación, Eva Ledo, alcanzó este acuerdo durante la reunión mantenida con la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, y a la que han asistido también la dirección del CRA de Lena y dos representantes de las familias. También han participado los directores generales de Centros y Red 0-3 Años, Paula Fernández, y de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure.

Ledo indicó que la Consejería de Educación va a llevar a cabo en el aula de Zurea dos intervenciones: "Una de ellas corresponde al refuerzo de la cimentación, que ya estaba prevista y está a punto de comenzarse; en los próximos días se iniciará. La otra es la que corresponde a la reparación de la cubierta, para la que se necesita la realización de un proyecto y su posterior ejecución".

La responsable regional señaló que "es una obra que no se puede llevar a cabo en pocos meses. De ahí que desde el Ayuntamiento de Lena se hayan comprometido a habilitar las instalaciones de la antigua Casa del Maestro y, con ello, poder contar con el alumnado de vuelta a Zurea en un breve espacio de tiempo", indicó Ledo, que añadió que "también hemos comentado en la reunión nuestro compromiso de estudiar la petición" de instalar una cubierta en la cancha del colegio de Campomanes.

Plazo

Las familias, por su parte, argumentaron que la casa del maestro podría estar habilitada en un plazo de "dos o tres semanas". "Es un local cedido al pueblo de Zurea, pero quedaba por arreglar el baño y la calefacción y el Ayuntamiento se va a ocupar para agilizarlo", indicó Aida Álvarez. Esta madre añadió que "la idea que tienen es que, durante el tiempo que vayan a Campomanes, los niños de Zurea sigan juntos en el mismo aula. Estamos muy satisfechos por la forma en que se ha portado el director del CRA".

La consejería de Educación del Principado cerró temporalmente esta semana la escuela rural de Zurea después de que los padres de los alumnos se negasen a llevar a los niños a clase. "Llevamos mucho tiempo con problemas en el tejado y en todo el edificio porque hace años que no hay ningún tipo de mantenimiento", denunciaron entonces los padres. El pasado viernes, en pleno horario lectivo, cinco minutos después de acabar el recreo y con fuerte viento "empezaron a caer tejas", aseguraron las familias.

Las familias de los ocho alumnos de la escuela de Zurea decidieron movilizarse yse echaron este martes a la calle para pedir "soluciones" ante el cierre de la instalación, como consecuencia de su deterioro. Un centenar de personas, entre vecinos de la localidad y familias y alumnos de otros centros integrados también en el colegio rural agrupado (CRA) de Lena, secundaron la concentración de protesta. En la movilización también se pidió cubrir la cancha del colegio de Campomanes.