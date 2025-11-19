Talleres de defensa personal, teatro y un manifiesto: los actos en Lena para conmemorar el 25N
Una alumna del colegio Sagrada Familia-El Pilar es la autora del dibujo del cartel de este año
"¿Vesme? ¡Respétame!". Esta frase, junto a un gran ojo y sobre un fondo morado, encabeza el cartel del Ayuntamiento de Lena para conmemorar el 25N, el día Mundial contra la Violencia de Género. El dibujo ha sido realizado por Cristina Campos Machado, alumna de primer curso de ESO del colegio Sagrada Familia-El Pilar.
El 25 de noviembre en la Casa d'Alcuentru de Muyeres de Pola de Lena habrá baile (11.00 horas); la lectura de un manifiesto y un homenaje a las víctimas de violencia de género (11.15); una actuación teatral (11.30 horas); y una coreografía a cargo del grupo "Movimientu Saludable Barriendo la violencia semando'l respetu" (12.00 horas).
Talleres
También se ha organizado un taller de acetato (21 y 28 de noviembre) y otro de defensa personal para mujeres (25 y 27 de noviembre).
