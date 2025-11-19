Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Talleres de defensa personal, teatro y un manifiesto: los actos en Lena para conmemorar el 25N

Una alumna del colegio Sagrada Familia-El Pilar es la autora del dibujo del cartel de este año

El didujo del cartel del 25N en Lena.

El didujo del cartel del 25N en Lena.

Miguel Ángel Gutiérrez

Pola de Lena

"¿Vesme? ¡Respétame!". Esta frase, junto a un gran ojo y sobre un fondo morado, encabeza el cartel del Ayuntamiento de Lena para conmemorar el 25N, el día Mundial contra la Violencia de Género. El dibujo ha sido realizado por Cristina Campos Machado, alumna de primer curso de ESO del colegio Sagrada Familia-El Pilar.

El 25 de noviembre en la Casa d'Alcuentru de Muyeres de Pola de Lena habrá baile (11.00 horas); la lectura de un manifiesto y un homenaje a las víctimas de violencia de género (11.15); una actuación teatral (11.30 horas); y una coreografía a cargo del grupo "Movimientu Saludable Barriendo la violencia semando'l respetu" (12.00 horas).

Talleres

También se ha organizado un taller de acetato (21 y 28 de noviembre) y otro de defensa personal para mujeres (25 y 27 de noviembre).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La mejor fabada del mundo de 2025 se come en un acogedor restaurante asturiano a pie de carretera y a pocos kilómetros de una estación de esquí
  2. Susto en la fiesta de San Martín en Aller: cayó a un zarzal, se golpeó la cabeza con una piedra y fue rescatado tres horas después, de madrugada, al borde la hipotermia
  3. Una comida para muchos más que tres amigos
  4. Un conductor al que perseguía la policía destroza siete coches aparcados en Langreo
  5. El boom minero de la vivienda: Mieres y Langreo superan en ventas a Siero
  6. Los embalses del 'grifo' de Asturias, en mínimos históricos por la sequía: 'En estas fechas tendrían que estar pasando las máquinas quitanieve, pero estamos a 22 grados
  7. El colegio de Zurea, en Lena, cerrado: Educación clausura el centro, los padres no quieren llevar a los niños a clase y se manifestarán el martes
  8. Los ingenieros militares que cimentaron Mieres en su etapa más dorada: el gran proyecto de saneamiento y encauzamiento del río Caudal y un emblemático edificio sindical

Talleres de defensa personal, teatro y un manifiesto: los actos en Lena para conmemorar el 25N

Talleres de defensa personal, teatro y un manifiesto: los actos en Lena para conmemorar el 25N

Lissorgues y su integral visión de Leopoldo Alas, "Clarín"

Adjudicada la ampliación del centro tecnológico de El Entrego tras un primer proyecto fallido: será más pequeño y esto es lo que costará ejecutarlo

Adjudicada la ampliación del centro tecnológico de El Entrego tras un primer proyecto fallido: será más pequeño y esto es lo que costará ejecutarlo

La cuenta atrás para la apertura de la temporada de esquí en Asturias: la consejera de Cultura acusa al PP de crear “alarmismo” sobre la estación de Pajares

La cuenta atrás para la apertura de la temporada de esquí en Asturias: la consejera de Cultura acusa al PP de crear “alarmismo” sobre la estación de Pajares

Salas comunitarias de ocio, aparcamiento y jardines: Mieres, ante el inminente inicio de la construcción de los 37 pisos tutelados para mayores

Salas comunitarias de ocio, aparcamiento y jardines: Mieres, ante el inminente inicio de la construcción de los 37 pisos tutelados para mayores

Mazazo a las familias de las víctimas de un accidente minero: absueltos los 16 acusados de la tragedia del Pozo Emilio de León, en la que falleció un asturiano

Mazazo a las familias de las víctimas de un accidente minero: absueltos los 16 acusados de la tragedia del Pozo Emilio de León, en la que falleció un asturiano

El Ayuntamiento de Laviana recoge solicitudes para actualizar sus bolsas de empleo: las categorías requeridas (y el plazo en el que expira la convocatoria)

El Ayuntamiento de Laviana recoge solicitudes para actualizar sus bolsas de empleo: las categorías requeridas (y el plazo en el que expira la convocatoria)

Valnalón se enseña: responsables de la Fundación Margarita Salas visitan la entidad, su socio en un proyecto educativo para despertar vocaciones científicas

Valnalón se enseña: responsables de la Fundación Margarita Salas visitan la entidad, su socio en un proyecto educativo para despertar vocaciones científicas
Tracking Pixel Contents